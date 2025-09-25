Heteróra cseréltek egy meleg párt a KínAI mozikban játszott ausztrál horrorfilmben

Számos jelenet átszerkesztve vetítettek a kínai mozikban az Együtt című ausztrál horrorfilmből, írja a BBC. A cenzorok többek között egy fürdőző férfiszereplő elé gőzt szerkesztettek, de a legnagyobb felháborodást egy meleg pár heteróra szerkesztése váltotta ki.

A Dave Franco és Alison Brie főszereplésével készült horrorfilm szeptember közepén került a mozikba, rövidesen pedig a netezőknek szemet szúrt a különbség. A filmet forgalmazó Neonn elítélte a kínaiak szerkesztését, mondván, ők nem hagyták jóvá azt. A vállalat követeli a kínai vetítések leállítását.

Kínában gyakran cenzúrázzák az LMBT tartalmakat, de ami ezúttal kirívó volt, hogy feltehetőleg a mesterséges intelligenciának köszönhetően a cenzorok sokkal nagyobb mértékben tudtak belenyúlni az eredeti filmbe.