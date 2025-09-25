Jámbor András választási mozgósítást indított

„Amikor 3 hónapja visszaléptem, megígértem, mindent megteszek majd a kormányváltásért, és azért, hogy az általam képviselt értékek teret kapjanak az Orbán utáni világban! Ezért ma, 200 nappal a választás előtt elindítjuk a Szövetség az Igazságos Változásért választási mozgósítást!” - olvasható Jámbor András Facebook-bejegyzésében.

Jámbor később azt írja: „Nem vagyunk a Tisza tagjai és nem is leszünk azok, de hiszünk abban, hogy 2026 áprilisában győzni kell. Ez pedig ma csak a Tisza jelöltjeivel lehetséges, és csak akkor lehetséges, ha megértjük: a Tiszán túl is sokan vagyunk, akik ezért tenni akarnak, és nekünk is tenni kell a győzelemért!”

Ezért arra kérte az embereket, hogy támogassák a kiáltványukat, lépjenek velük szövetségbe, maradjanak kapcsolatban, és a választásokig építsék ki azt a hálózatot, amely segíteni tudja a rendszer végének eljövetelét.