Jemen fővárosát bombázta az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg csütörtökön közölte, hogy csapást mért a jemeni húszikhoz köthető célpontokra Szanaában, egy nappal azután, hogy a csoport dróntámadást vállalt magára egy izraeli Vörös-tenger partján fekvő üdülőváros, Eilat egyik szállodája ellen. A húszik által irányított egészségügyi minisztérium szerint a támadásban két ember meghalt, és 48-an megsebesültek. Állításuk szerint a csapás polgári és közszolgáltatási létesítményeket ért. A polgári védelmi egységek továbbra is a helyszínen dolgoztak.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a támadások célpontjai között szerepelt a húszi vezérkar irányító központja, biztonsági és hírszerzési létesítmények, valamint katonai táborok. „Most erőteljes csapást mértünk a húszi terrorszervezet számos terrorista célpontjára Szanaában” – írta X-en Izrael Katz izraeli védelmi miniszter.

A légicsapások a Gázai övezetben zajló háború átterjedésének részeként immár több mint egy éve tartó támadások és ellentámadások sorába illeszkednek, amelyben a jemeni húszi fegyveresek és Izrael állnak szemben egymással. A húszikhoz köthető Al Masirah TV beszámolója szerint a támadások a Dhahban erőművet és több lakónegyedet céloztak.

Szerdán legalább 20 ember sérült meg, amikor egy Jemenből indított drón csapódott be Eilat városának egyik szállodájába. Izrael augusztusban olyan csapást hajtott végre, amelyben a húszik adminisztrációjának miniszterelnöke és több más miniszter életét vesztette – ez volt az első olyan támadás, amely a csoport vezető tisztségviselőit ölte meg. (Reuters)