Jó ötlet: Orbánéknak felelniük kell minden mondatért

Orbán Viktor az Országgyűlésben 2022. május 16-án.
Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyre utalva arról értekezett a Facebookon, hogy:

„Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért.”

Hát a NER egész fennállása óta nem volt ennyire önkritikus a miniszterelnök!

Közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás, komcsi tempó, amiért felelni kell? Hát feleljen, ha már így bedobta a kormányfő, akinek a pártja két éve úgy módosította a Btk.-t, hogy ne lehessen büntetendő rágalmazás és becsületsértés miatt az, aki cselekményét a közügyek szabad megvitatásakor, sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el, feltéve, ha ez nem irányul „a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására”!

A Kormányinfón Gulyás Gergely már egyenesen azt mondta, hogy „éveket kell börtönben töltenie annak, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl”.

Ha a sok év tahóterror után már a több százszor hazugságon kapott miniszterelnök szerint is elég volt a rágalmazásból, akkor ideje megvonni a közpénzmilliárdokat a hivatásszerűen hazudozó kormánypropagandától, és megnevezni a személyes felelősöket azért, hogy teljesen alaptalan rágalmakra épülő fekete kampányok tömegével lehetetlenítettek el kormánykritikus embereket, ahogy azt a Valótlanul című filmünkben is bemutattuk:

Rengeteg, a kormánypárti média által elkövetett rágalmazást kimondó ítélet született már (de 2019-ben nyomozás is indult az ellenzéki jelöltekről álhíreket terjesztő közvélemény-kutató ügyében).

Például a Rogán Antalt 2016-ban bűnözőnek nevező Juhász Pétert, az Együtt akkori elnökét a fideszes politikus által emiatt indított per kezdete után a kormánymédia megpróbálta tönkretenni. Juhászról pár hónap alatt több száz, minden esetben kizárólag hazugságokat tartalmazó cikk és tévéadás jelent meg, amik miatt a politikus sorozatban pereket indított – és mindet meg is nyerte. A TV2-t jogerős bírósági ítélet kötelezte arra, hogy a Tényekben 16 alkalommal adjon le extrém hosszú helyreigazítást: annyira sok hazug tényállítást tettek, hogy csak ezek pontos felsorolása közel két óráig tartana. Juhász tavaly 105 perces videót tudott összevágni csak az addig elhangzott helyreigazításokból.

Konkrétan pedofilvádat is fogalmaztak már meg az állandóan pedofilozó – és emiatt nem egyszer kellemetlen helyzetekbe került – kormánypárti politikusok. 2023-ban például brutális pedofilozós kampány indult a Szikra ellen, végül a mozgalom parlamenti képviselőjének, Jámbor Andrásnak végrehajtót kellett küldenie az Origóra, ami minden alap nélkül azt állította, hogy a parlamenti képviselő bűnrészes pedofil bűncselekményben, de ezt állította Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is.

Nemcsak a miniszterelnök neonáci harcostársai szoktak gátlástalanul rágalmazni, 2017-ben például – a Semjén-ügyhöz hasonlóan szintén a parlamentben – maga Orbán Viktor erősített rá arra a minden valóságalapot nélkülöző fekete kampányra, hogy Vona Gábor meleg. Persze homoszexuálisnak lenni egyelőre még a Fidesz szerint sem bűncselekmény, azzal együtt, hogy a Jobbik elnökéről a fideszes média azt sulykolta, hogy még muszlim is, alkalmas volt a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének karaktergyilkolására.

Idén nyáron Orbán a Tisza Pártot azzal rágalmazta, hogy egy ukrán titkosszolgálati akciót hajt vége:

„Egy magyar ellenzéki párt tevékeny részese egy Magyarország ellen indított külföldi titkosszolgálati akciónak… egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban.”

Magyar Péter feljelentette a miniszterelnököt állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, rémhírterjesztés és rágalmazás bűntette miatt, de az ügyészség ezt arra hivatkozva utasította el, hogy Orbán csak véleményt mondott.

Gulyás Gergely a Kormányinfón hosszan beszélt arról, hogy a független sajtó szokott szakmányban rágalmazni, miközben bírósági ítéletek tömegei szólnak arról, hogy a kormánymédia gyakorlata ez.

Ha Orbán Viktor tényleg bele akar menni abba a játékba, hogy ki kit hányszor és mivel rágalmazott meg, hát lelke rajta.

