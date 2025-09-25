Jó ötlet: Orbánéknak felelniük kell minden mondatért

Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyre utalva arról értekezett a Facebookon, hogy:
„Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért.”
Hát a NER egész fennállása óta nem volt ennyire önkritikus a miniszterelnök!
Közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás, komcsi tempó, amiért felelni kell? Hát feleljen, ha már így bedobta a kormányfő, akinek a pártja két éve úgy módosította a Btk.-t, hogy ne lehessen büntetendő rágalmazás és becsületsértés miatt az, aki cselekményét a közügyek szabad megvitatásakor, sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján követi el, feltéve, ha ez nem irányul „a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyosan becsmérlő tagadására”!
A Kormányinfón Gulyás Gergely már egyenesen azt mondta, hogy „éveket kell börtönben töltenie annak, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl”.
Ha a sok év tahóterror után már a több százszor hazugságon kapott miniszterelnök szerint is elég volt a rágalmazásból, akkor ideje megvonni a közpénzmilliárdokat a hivatásszerűen hazudozó kormánypropagandától, és megnevezni a személyes felelősöket azért, hogy teljesen alaptalan rágalmakra épülő fekete kampányok tömegével lehetetlenítettek el kormánykritikus embereket, ahogy azt a Valótlanul című filmünkben is bemutattuk:
Rengeteg, a kormánypárti média által elkövetett rágalmazást kimondó ítélet született már (de 2019-ben nyomozás is indult az ellenzéki jelöltekről álhíreket terjesztő közvélemény-kutató ügyében).
Például a Rogán Antalt 2016-ban bűnözőnek nevező Juhász Pétert, az Együtt akkori elnökét a fideszes politikus által emiatt indított per kezdete után a kormánymédia megpróbálta tönkretenni. Juhászról pár hónap alatt több száz, minden esetben kizárólag hazugságokat tartalmazó cikk és tévéadás jelent meg, amik miatt a politikus sorozatban pereket indított – és mindet meg is nyerte. A TV2-t jogerős bírósági ítélet kötelezte arra, hogy a Tényekben 16 alkalommal adjon le extrém hosszú helyreigazítást: annyira sok hazug tényállítást tettek, hogy csak ezek pontos felsorolása közel két óráig tartana. Juhász tavaly 105 perces videót tudott összevágni csak az addig elhangzott helyreigazításokból.
Konkrétan pedofilvádat is fogalmaztak már meg az állandóan pedofilozó – és emiatt nem egyszer kellemetlen helyzetekbe került – kormánypárti politikusok. 2023-ban például brutális pedofilozós kampány indult a Szikra ellen, végül a mozgalom parlamenti képviselőjének, Jámbor Andrásnak végrehajtót kellett küldenie az Origóra, ami minden alap nélkül azt állította, hogy a parlamenti képviselő bűnrészes pedofil bűncselekményben, de ezt állította Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is.
Nemcsak a miniszterelnök neonáci harcostársai szoktak gátlástalanul rágalmazni, 2017-ben például – a Semjén-ügyhöz hasonlóan szintén a parlamentben – maga Orbán Viktor erősített rá arra a minden valóságalapot nélkülöző fekete kampányra, hogy Vona Gábor meleg. Persze homoszexuálisnak lenni egyelőre még a Fidesz szerint sem bűncselekmény, azzal együtt, hogy a Jobbik elnökéről a fideszes média azt sulykolta, hogy még muszlim is, alkalmas volt a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének karaktergyilkolására.
Idén nyáron Orbán a Tisza Pártot azzal rágalmazta, hogy egy ukrán titkosszolgálati akciót hajt vége:
„Egy magyar ellenzéki párt tevékeny részese egy Magyarország ellen indított külföldi titkosszolgálati akciónak… egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen. Ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban.”
Magyar Péter feljelentette a miniszterelnököt állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, rémhírterjesztés és rágalmazás bűntette miatt, de az ügyészség ezt arra hivatkozva utasította el, hogy Orbán csak véleményt mondott.
Gulyás Gergely a Kormányinfón hosszan beszélt arról, hogy a független sajtó szokott szakmányban rágalmazni, miközben bírósági ítéletek tömegei szólnak arról, hogy a kormánymédia gyakorlata ez.
Ha Orbán Viktor tényleg bele akar menni abba a játékba, hogy ki kit hányszor és mivel rágalmazott meg, hát lelke rajta.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.
„Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.”
A törvénymódosítást a Fidesz nyújtotta be.
Húzós hét, írta szerdán Orbán. Tényleg az: Semjén Zsolt hétfői parlamenti kiborulását egy Trump-beszólás követte az orosz olajvásárlásunk miatt, a vásárhelyi rendőrkapitány öngyilkossága után a rendőrség szólt be a Lázár János pátyolgatta helyi propagandalapnak.
Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.
Három évvel a legutóbbi gyűjtés után összejött még száz óriási hazugság Magyarország miniszterelnökétől.
Erre megy el a pénzed: 4 oldalnyi tömény kamu a kormányközeli médiából a legátlátszóbbaktól a legröhejesebbekig.
Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.
Ha ez a gépezet célba vesz, az elől nincs menekvés. Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb és legkeményebb fegyverét először politikai ellenfelekkel szemben vetették be, de mára mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy célpont lehet.
Miért gondolja Orbán Viktor, hogy a média egy embertelenül veszélyes gépezet? Miért készült el a Valótlanul? Mit kérdeztünk Rogán Antaltól a témában? Podcast a 444 filmjéről.
De nem úszta meg. Az államilag kitüntetett Kovácsról kimondta a Kúria, hogy 2017-es írásban szándékosan rágalmazta meg Czeglédy Csabát.
A pécsi polgármester-jelölt tett feljelentést, miután a telefonos kérdezők családon belüli erőszakkal hozták hírbe.
8 év alatt nem tudta kikényszeríteni, hogy a kormány bulvártévéje végrehajtsa a jogerős ítéletet.
Kocsis Máté napok óta folytatásos szappanoperában mutatja be „pedofilellenes törvénycsomagját”. Nem a gyerekek védelme, hanem a 2022-es kampányra készülődés érdekében. Amiben mindez összefolyhat Orbán homoszexuálisok elleni vérvádjával.
Hamar rájöttek, hogy ezzel a hívószóval választói indulatokat lehet gerjeszteni. Pár éve is még arról beszéltek, hogy nemcsak a pedofíliát, de annak az eltussolását is szigorúan kell büntetni. Az eddigi kommunikációjuk most visszaüthet.
Fidesz-mércével is súlyos hadjárat zajlik a Szikra mozgalom ellen. A mozgalom első embere szerint a titkosszolgálat és a kormánypárti frakcióvezető dühe is benne lehet abban, ami történik.
A szikrás parlamenti képviselő vasárnap végrehajtás kezdeményezett a propagandalap ellen, mert az szándékosan szabotálta a Főváros Ítélőtábla döntését.
A Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztban reagált a Szikra mozgalom vezetőjének szerdai interjújára.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
A korrupciós vádakra férfiszoknyázással vágott vissza. De ez nem csak egyszerű odacsapás volt Vonának. Trump, Putyin és a többiek ugyanígy állítják saját szolgálatukba a suttyóhumort, hogy az elit csúcsáról lázadjanak az elit ellen.
A hétköznapi emberekéhez közeli valóságértelmezés. Kár, hogy buzi.
A Tisza elnöke panaszt fog benyújtani a határozat ellen.
Gulyás Gergely börtönbe küldené azokat, akik alaptalanul rágalmaznak másokat, így arról is megkérdeztük a minisztert: mi lesz a kormányzati média lejáratókampányaival? Gulyás szerint minden határon túlmegy Lázár Jánost felelőssé tenni a hódmezővásárhelyi tragédiáért.
Egyre több ítéletben szerepel, hogy szándékosan manipulálnak a Fidesz csatornái. És gyakran végre sem hajtják a jogerős bírósági végzéseket.