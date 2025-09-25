Két magyar Gripent is riasztottak öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Lettország légterét

A NATO vadászgépeit riasztották öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Lettország légterét csütörtökön, köztük két magyar Gripent, amelyek Litvániából szálltak fel, közölte a NATO.

A tájékoztatás szerint a litvániai Siauliai légibázisról szállt fel a két magyar Gripen. Összesen egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös és három Mig-31-es repült Lettország felé. A NATO képeket is közölt az orosz katonai gépekről:

Délelőtt számoltunk be arról, hogy lezárták a Dánia északi részén található Aalborg repülőteret, miután drónokat észleltek a légterében, írta a BBC. Három másik kisebb repülőtér szintén dróntevékenységről számolt be, de azokat nem zárták le. A héten egyszer a koppenhágai repülőteret is lezárták, miután a miniszterelnök a környéken észlelt drónokat a dán infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadásként értékelte.

A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre. (hvg.hu)