Két magyar Gripent is riasztottak öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Lettország légterét

A NATO vadászgépeit riasztották öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Lettország légterét csütörtökön, köztük két magyar Gripent, amelyek Litvániából szálltak fel, közölte a NATO.
A tájékoztatás szerint a litvániai Siauliai légibázisról szállt fel a két magyar Gripen. Összesen egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös és három Mig-31-es repült Lettország felé. A NATO képeket is közölt az orosz katonai gépekről:
Délelőtt számoltunk be arról, hogy lezárták a Dánia északi részén található Aalborg repülőteret, miután drónokat észleltek a légterében, írta a BBC. Három másik kisebb repülőtér szintén dróntevékenységről számolt be, de azokat nem zárták le. A héten egyszer a koppenhágai repülőteret is lezárták, miután a miniszterelnök a környéken észlelt drónokat a dán infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadásként értékelte.
A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre. (hvg.hu)
Oroszország szerint köze nincs az esethez.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.