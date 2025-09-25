Kiadták Moldovának az évszázad lopásával megvádolt oligarchát, Vladimir Plahotniucot

Egy moldovai oligarchát és volt magas rangú politikust adtak ki Görögországból, akit azzal vádolnak, hogy részt vett egy 1 milliárd dollár értékű sikkasztásban.

A 59 éves Vladimir Plahotniucot csütörtök reggel szállították repülővel Athénból Chişinăuba, majd a moldovai főváros egyik fogvatartási központjába vitték, közölték helyi tisztviselők.

A nagyvállalkozó ellen Moldovában több, régóta húzódó büntetőeljárás is folyamatban van, ő azonban ismételten tagadta a vádakat, és azt ígérte, hogy be fogja bizonyítani ártatlanságát. A nagyvállalkozó az egyik fő gyanúsított a 2014-ben három moldovai bankból eltűnt 1 milliárd dollár ügyében, ezt az esetet „az évszázad lopásaként” is emlegetik. Akkoriban az összeg Moldova bruttó hazai termékének több mint 10 százalékát tette ki. Az ügy egyik másik gyanúsítottja Ilan Shor üzletember, aki üzleti és politikai kapcsolatban áll Plahotniuccal, miközben a pártja erősen oroszbarát és a moldovai vezetés szerint orosz dezinformációkat terjeszt.

Vladimir Plahotniuc 2019-ben menekült el Moldovából, miután a Demokratikus Pártja elvesztette a hatalmat.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Maia Sandu moldovai elnök a közösségi médiában így írt: „Ha nem adod fel, amikor nehéz, és folytatod a harcot – ha az egész társadalom folytatja a harcot –, akkor még azok a bűnözők is igazságot szolgáltatnak, akik korábban legyőzhetetlennek tűntek.”

Plahotniuc ügyvédje, Lucian Rogac azzal vádolta Sandu EU-párti kormányát, hogy ügyfele kiadatását „ízléstelen politikai színjátékká” változtatta a kulcsfontosságú vasárnapi választások előtt.

Az ügyvéd azt is állította, hogy ügyfelének „alapvető jogait” megsértették a kiadatási eljárás során, amely július 22-én kezdődött, amikor Plahotniucot letartóztatták az athéni repülőtéren Moldova kérésére.

A kiadatásra abban az időszakban kerül sor, amikor Moldova éppen a szeptember 28-i választásokra készül, amelyek eldöntik, hogy Moldova folytatja-e európai uniós integrációját, vagy visszatér Oroszország politikai befolyása alá. A hét elején Sandu azzal vádolta Moszkvát, hogy „több száz millió eurót önt Moldovába” azzal a céllal, hogy erőszakot szítson, valamint dezinformációt és félelmet terjesszen. (BBC)