Kitiltották Szlovéniából Benjámin Netanjahut

A szlovén kormány nemkívánatos személynek nyilvánította csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt arra hivatkozva, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vádat emelt és elfogatóparancsot adott ki ellene háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért - jelentette be Neva Grasic külügyminisztériumi államtitkár a kabinet ülése után. Szlovénia csütörtökön beutazási tilalmat rendelt el az izraeli miniszterelnök ellen, miután tavaly hivatalosan is elismerte Palesztinát, majd júliusban kitiltott két szélsőjobboldali izraeli minisztert. Augusztusban fegyverembargót vezettek be Izraellel szemben, valamint megtiltották az izraeli megszállás alatt álló palesztin területeken előállított áruk importját.

Benjámin Netanjahu Fotó: DEBBIE HILL/AFP

Az ICC tavaly novemberben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu, Joáv Galant volt izraeli védelmi miniszter, valamint Mohammed ed-Deif, a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának főparancsnoka ellen, aki azóta meghalt egy izraeli támadásban Gázában.

A szlovén külügyminisztériumi államtitkár szerint Izrael egyes politikai döntései és gyakorlata sértik a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogi normákat. „A nemzetközi bíróság hatálya alá tartozó összes ország, beleértve Szlovéniát is, nem ismerheti el az Izrael által a megszállt palesztin területeken okozott illegális helyzetet, és nem nyújthat semmilyen támogatást ennek a helyzetnek a fenntartásához.”

A szlovén kormány szerint a döntés egyértelmű üzenetet küld Izrael államnak, hogy Szlovénia elvárja a nemzetközi bíróságok és a nemzetközi humanitárius jog döntéseinek következetes tiszteletben tartását. Ezzel Szlovénia megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jog, az emberi jogok egyetemes értékei és az elvszerű és következetes külpolitika iránt.

A ljubljanai kormány már júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, mert megítélése szerint kijelentéseikkel erőszakra buzdítottak, és súlyosan megsértették a palesztinok emberi jogait. (Reuters/MTI)