Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

A Promenád24 közel áll Lázár Jánoshoz, abban jelent meg egy lejárató cikk, amely után öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Lázár ezzel kapcsolatos felelősségéről kérdeztük Gulyás Gergelyt.

– Van egy sajtóorgánum, ami egyesek szerint közel áll Lázár Jánoshoz. Kétségkívül a jobb oldali lap, de az leír egy félmondatot vagy egy mondatot valaki magánéletéről...

– Egy teljes cikkről beszélünk...

– Amiben van egy fél mondatot valaki magánéletéről– válaszolta Gulyás, aki azt mondta a kollégánknak, hogy ha egy szerkesztőséget el kell ítélni magánéletről szóló cikk miatt, „azt az önök szerkesztőségével kell kezdeni”.

Azt is megkérdeztük, hogy a kormány a rendőrséggel vagy Lázár Jánossal ért-e egyet, miután a rendőrség visszautasította a Lázár-közeli Promenád24 állításait. Gulyás erre annyit kérdezett, hogy miért nem Márki-Zay Pétert kérdezzük. Szerinte az újságot felelőssé tenni, az is kemény, de Lázár Jánost felelőssé tenni, az pláne. Azt senki nem gondolja, hogy ő ír cikkeket ír, mondta. Azt is állította, hogy emiatt nem volt vita Pintér Sándor és Lázár János között.