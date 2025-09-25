Élő

Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

19 poszt
Képviselőt odébb lehet lökni, újságírót nem

Végül megkérdeztük, hogy mi a különbség aközött, hogy ha Ruszin-Szendi Romulusz odébb taszítja a Mandiner munkatársát, és aközött, hogy a fideszes Szűcs Lajos odébb taszítja Hadházy Ákos parlamenti képviselőt. Gulyás megfejtése: a mandineres munkatárs újságíró, akinek dolga, hogy kérdezze, míg Hadházy Ákos nem újságíró, hanem képviselő, aki elállta valaki útját.

Azt nem mondta ki, de ezek szerint a parlamenti képviselőnek nem dolga kérdezni.

Mit gondol Gulyás Gergely a vásárhelyi kapitány öngyilkosságáról?

A Promenád24 közel áll Lázár Jánoshoz, abban jelent meg egy lejárató cikk, amely után öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Lázár ezzel kapcsolatos felelősségéről kérdeztük Gulyás Gergelyt.

– Van egy sajtóorgánum, ami egyesek szerint közel áll Lázár Jánoshoz. Kétségkívül a jobb oldali lap, de az leír egy félmondatot vagy egy mondatot valaki magánéletéről...

– Egy teljes cikkről beszélünk...

– Amiben van egy fél mondatot valaki magánéletéről– válaszolta Gulyás, aki azt mondta a kollégánknak, hogy ha egy szerkesztőséget el kell ítélni magánéletről szóló cikk miatt, „azt az önök szerkesztőségével kell kezdeni”.

Azt is megkérdeztük, hogy a kormány a rendőrséggel vagy Lázár Jánossal ért-e egyet, miután a rendőrség visszautasította a Lázár-közeli Promenád24 állításait. Gulyás erre annyit kérdezett, hogy miért nem Márki-Zay Pétert kérdezzük. Szerinte az újságot felelőssé tenni, az is kemény, de Lázár Jánost felelőssé tenni, az pláne. Azt senki nem gondolja, hogy ő ír cikkeket ír, mondta. Azt is állította, hogy emiatt nem volt vita Pintér Sándor és Lázár János között.

Miért beszélt Semjén Zsolt 10 éve tartó vizsgálatról?

Semjén Zsolt azt mondta, hogy a Szőlő utcai ügyet tíz éve vizsgálja a rendőrség, akkor miért hosszabbították meg a vezető kinevezését? – kérdeztük.

– A konkrét ügyet nem vizsgálja a rendőrség 10 éve.

– Akkor miért mondta ezt Semjén Zsolt?

Gulyás ezt nem tudja.

Hol tart a Szőlő utcai ügy politikai következményeinek kivizsgálása?

Június 4-én megkérdeztük, lesz-e politikai következménye, hogy a Szőlő utcai javítóintézet élére olyan vezetőt neveztek ki, akivel szemben felmerültek jogi aggályok. Gulyás akkor azt mondta: ki kell vizsgálni az ügyet.

Hol tart ez most, kérdeztük, amire Gulyás azt mondta: folyik a büntetőeljárás, ebben eddig azt tudjuk, hogy ez egy fiatalkorúak börtöne. Itt van egy főigazgató, aki a vád szerint két nagykorú nőnek úgy biztosított állást, hogy azok nem az intézetben dolgoztak, hanem prostituáltak voltak.

Most másfél nap alatt készült egy jelentés, mit üzen az állampolgároknak, amikor egy politikus ügyének tisztázásáról volt szó, mint amikor azt kellene tisztázni, hogy mi is történt a javítóintézetben – vetettük fel.

Az, ami történt, a kormány cselekvőképességével és a közvizalommal függ össze. Ha ilyen súlyos vádak elhangoznak, azonnal lépni kell, tisztázni, hogy ezek alaptalan vádak, mondta Gulyás, majd visszatért a külföldi szolgálatok és a balliberális média felelősségéhez.

A kormánymédia ellenzékiek elleni lejáratókampányáról kérdezünk

Első kérdésünk Orbán Viktor mai Fb-bejegyzéséhez kapcsolódik, miszerint közszereplőket lejáratni alaptalanul, az komcsi tempó. Azt is annak tartja, amikor a kormánymédia pereket vesztett ilyenek miatt? Jámbor Andrást említettük, akiről számtalanszor állították, hogy pedofil ügyekben bűnrészes volt, az Origo pert is vesztett emiatt.

Gulyás szerint ha bármi hasonló gyakorlat történik, az büntetendő. A rágalmazás, bárki követi el, bűncselekmény, a pedofília pedig szerinte ennek minősített esete. Bár a konkrét ügyet nem ismeri, csak elvi álláspontja van. Aki ilyennek vádaskodik, azt börtönbe kell küldeni, „ha ilyen vád konkrétan megfogalmazódik”. Gulyás szerint rágalmazás és becsületsértés esetéről is lehet kiszabni szabadságvesztést.

Videónk az Orbán-rendszerben folyó lejáratókampányokról:

Forrás
Gulyás Gergely üzenete Trumpnak: A realitásokat érdemes tiszteletben tartani

Donald Trump kedden az ENSZ-közgyűlésben arról beszélt, hogy Ukrajna visszaszerezheti valamennyi területét az oroszoktól, illetve arról is, hogy a NATO légterét megsértő gépeket le kell lőni. Ezekről a kijelentéseiről kérdezik Gulyást.

A miniszter szerint „ha egy ellenséges, katonai repülő általi légtérsértés egy ország biztonságát sérti, azt természetesen le kell lőni, ezzel teljesen egyetértek”.

A háború kimenetelével, az esetleges ukrán győzelemmel kapcsolatban azt mondta: „Az amerikai elnök korábban is ismertetett egy álláspontot, személyes véleményem szerint az megalapozottabb.”

Nemcsak fegyveres harc zajlik, hanem egy diplomáciai küzdelem is ebben a háborúban, hozzátéve:

„A realitásokat érdemes tiszteletben tartani.”

Gulyás Gergely: Egy miniszter már a büntetőeljárás alatt megismerheti annak iratait

A Tuzson-jelentéssel kapcsolatos, ebben a cikkünkben ismertetett esetleges anomáliákról kérdezték Gulyás Gergelyt.

A büntetőeljárás során keletkezett információkat elvileg nem lehet nyilvánosságra hozni. De a rágalomhadjárat miatt már most nyilvánosságra kellett hozni az adatokat, tanúvallomásokat. A szabályozás egy órakor lépett hatályba, a jelentés ezért egy óra után lett hatályos.

De a rendelet ez adott felhatalmazást a miniszternek, hogy megismerhesse az eljárás iratait – hangzott a közbevetés.

„Egy miniszter ezt megismerheti enélkül is, az igazságügyi miniszter meg végképp.”

Orbán főtanácsadójából a mindenkori ellenzékbe

Mondja Gulyás Gergely a Magyar Nemzeti Bank volt elnökéről, Antall József volt ipari miniszteréről, aki Orbán Viktor első kormányának idején a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági főtanácsadója volt. Bod Péter Ákosról van szó, akit mindezek mellett Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltként nevezett meg 2006-ban, az első választási forduló után.

A dekadencia nyugat-európai állásáról

Gulyás Gergely azt mondta, hogy Németországban évente megváltoztathatjuk, hogy férfiak akarunk-e lenni vagy nők. A női kvótákról volt szó egyébként.

„Az elnök úr megértette ezeket a szempontokat”

Szerdán késő este tárgyalt Orbán Viktor Donald Trumppal, erről reggel tájékoztatta Gulyás Gergelyt. Gulyás szerint a miniszterelnök minden, az ország érdekében álló szempontról tájékoztatta az amerikai elnököt, így arról is, hogy miért racionális döntés az orosz energiahordozók beszerzése.

– És Trump azt mondta, hogy oké? – kérdezte erre az Economx újságírója, mire Gulyás azt válaszolta:

– Az elnök úr megértette ezeket a szempontokat.

Mit válaszolna a nemzeti konzultációs kérdésre Donald Trump?

Hogy Trump hogyan értékeli az Orbánnal folytatott telefonbeszélgetést, arról őt kell megkérdezni. De világosan megértette azokat a szempontokat, amelyek miatt Magyarország mégis folytatja az orosz gáz- és olajvásárlását.

Évek óta próbálja ezt az Európai Unió kikényszeríteni. Gulyás szerint „az uniós igények jelentek meg lehetséges szankcióként az amerikai retorikában”. Trump egy intelligens üzletember, megérti az árbeli különbségeket. De hogy ő milyen következtetéseket szűr le egy beszélgetésből, azt Gulyás nem tudja.

Vitályos Eszter termelési riportjával folytatják

Hogy Juhász Gyulát idézzük: „Nézd: büszkén épül, szépül kis hazánk.” (Liszt Ferenc emlékezete)


Magyar Péter mentelmi jogával folytatja

A kormánynak erről is van álláspontja: Brüsszel, függőség, kitartottság. De majd az Európai Parlament dönt erről, szóval még nincs vége.

Ha már Tisza párt: Gulyás felidézi Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését is, amivel szintén foglalkozott a kormány.

Rágalomhadjárat, titkosszolgálati szál, szervezett akció

Egészen példátlan rágalomhadjárat, ami a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatban zajlik „a kormánnyal, illetve a kormány két tagjával szemben”, ez egy szervezett akció, amiben külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani. De a pedofil bűncselekményeknél, a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeknél zéró tolerancia van. Az általuk elrendelt átvizsgálásoknak köszönhető, hogy ebben az ügyben eljárás indult.

A gyerekek elleni bűncselekmények elkövetőit évtizedekre kell elítélni, de éveket kell börtönben töltenie annak, aki valótlan rágalmat és hazugságokat közölt. Gulyás szerint a sajtó asszisztált ehhez a rágalomhadjárathoz. Ha a vádak alaptalanok, büntetőeljárás kell azok ellen, akik ártatlan embereket rágalmaznak meg.

Orbán elmondta Trumpnak, hogy nem tudunk orosz energiahordozók nélkül élni

A szerdai egyeztetésükön arról beszélt Orbán Viktor, hogy Magyarország jövőre és a rezsicsökkentés miatt kulcsfontosságú, hogy az orosz-magyar gazdasági kapcsolat fennmaradjon, ez nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi realitásból adódó adottság – Gulyás ennyit mondott a tegnapi tárgyalásról.

belföld gulyás gergely kormányinfó semjén zsolt vitályos eszter Szőlő utcai javítóintézet