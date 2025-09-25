Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

Képviselőt odébb lehet lökni, újságírót nem
Végül megkérdeztük, hogy mi a különbség aközött, hogy ha Ruszin-Szendi Romulusz odébb taszítja a Mandiner munkatársát, és aközött, hogy a fideszes Szűcs Lajos odébb taszítja Hadházy Ákos parlamenti képviselőt. Gulyás megfejtése: a mandineres munkatárs újságíró, akinek dolga, hogy kérdezze, míg Hadházy Ákos nem újságíró, hanem képviselő, aki elállta valaki útját.
Azt nem mondta ki, de ezek szerint a parlamenti képviselőnek nem dolga kérdezni.
