Lázár: „Remélem, hogy a rendőrség nem olyan gyönge, hogy egy vezető egy újságcikk miatt öngyilkos lesz”

Sopronban tartott csütörtök este fórumot Lázár János. A közösségi kérdezz-felelek után újságírói kérdésekre is válaszolt.
Lázár utasította-e a Promenád24 nevű hódmezővásárhelyi lapot, hogy lejárató cikket közöljön Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki az írás megjelenését követően öngyilkosságot követett el?
Van kapcsolat Lázár és a Promenad24 között?
Van összefüggés a fideszes fekete kampányok és a Semjén Zsolt elleni vádak között?
Szabó Zsoltot a város saját halottjának tekinti.
Ha ez a gépezet célba vesz, az elől nincs menekvés. Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb és legkeményebb fegyverét először politikai ellenfelekkel szemben vetették be, de mára mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy célpont lehet.
Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen. Az ezt terjesztők kérdésünkre és a kormány nyomozására is azt mondták, nincs bizonyítékuk. Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül, nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.