Manfred Weber szerint Európa túl gyenge volt ahhoz, hogy szembeszálljon Trumppal a kereskedelmi megállapodás kapcsán

„Először fordul elő, hogy olyan elnökünk van, aki – ahogy azt idén nyáron is láthattuk – a katonai kártyát kijátszva gyengíti Európa gazdasági erejét” – mondta Manfred Weber, a jobbközép Európai Néppárt (EPP) vezetője szerdán este a német közszolgálati televízióban, utalva az EU és az Egyesült Államok közötti korábbi kereskedelmi tárgyalásokra.

„Trump egyértelműen ezt a módszert használta arra, hogy megossza Európát, és gyengítse Ursula von der Leyen tárgyalási pozícióját.”

Augusztus végén köttetett meg az a kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Egyesült Államok között, amely magába foglal például egy 15 százalékos vámot az EU-országokból érkező legtöbb árura. Az alkuval állítólag mindkét fél elégedett volt, a magyar kormány viszont nagyon nem. Úgy tűnik, most Weber is osztja ezt a véleményt az Európai Unió gyenge haderejét okolva.

Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Weber arra is utalt, hogy Európa katonailag túlságosan függ az Egyesült Államoktól, és önállóan túl gyenge ahhoz, hogy szembeszálljon a Trump-adminisztráció követeléseivel, miközben egyidejűleg meg kellene küzdenie az orosz elnök, Vlagyimir Putyin jelentette fenyegetéssel is.

„Gyenge pozícióban voltunk a kereskedelmi megállapodás során, mert Európa fele – a Balkán, Lengyelország, Románia – egyszerűen valóban fél Putyintól, és jelenleg az egyetlen dolog, ami megvédi őket, az az amerikai katonai erő” - mondta.

Weber hozzátette, hogy az európaiaknak ma azzal a kemény valósággal kell szembenézniük, hogy „képtelenek vagyunk megvédeni magunkat az érkező drónokkal szemben”.

Moszkvát az elmúlt hetekben többször is azzal vádolták, hogy megsértette a NATO légterét, többek között Lengyelország és Észtország esetében. Csütörtök kora reggel ismét dán repteret kell lezárni drónok miatt.

A kereskedelem kapcsán Weber elmondta, hogy szívesen látta volna, ha az EU és főtárgyalói magabiztosabban lépnek fel a nyári Trump-találkozók során, például azzal, hogy nem hátrálnak meg az amerikai techóriásokat érintő digitális adó ügyében. Hozzátette azonban, hogy ez irreális elvárás volt az unió amerikai katonai függősége miatt.

Weber felszólította az EU 27 tagállamának vezetőit, hogy erősítsék meg az uniót, és tanúsítsanak nagyobb vízióval rendelkező vezetői magatartást.

„Ki kell mondani: vezető politikusaink annyira le vannak kötve a belpolitikai küzdelmekkel, annyira nagy a rajtuk lévő nyomás, hogy sajnos jelenleg nincs hivatalban olyan vezetői nemzedék, amely képes lenne megtenni azokat a nagy lépéseket, amelyekre szükség van” – tette hozzá. (Politico)