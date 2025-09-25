Miután Trump kikelt a klímavédelem ellen, Kína bejelentette, hogy 7-10 százalékkal csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátását 2035-ig

Hszi Csin-ping kínai elnök bejelentette, hogy Kína 7-10 százalékkal csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátását 2035-ig. Hszi erről szerdán beszélt egy élő videó bejelentkezésben, az António Guterres ENSZ-főtitkár által vezetett klíma-csúcstalálkozón.

Hszi azt is mondta, hogy Kína a következő 10 évben a 2020-as szinthez képest hatszorosára tervezi növelni szél- és napenergia-kapacitását. Ezzel akarják elérni, hogy a nem fosszilis tüzelőanyagok részesedése meghaladja a 30 százalékot az ország energiafogyasztásában.

Hszi Csin-ping videóüzenetben beszél az ENSZ klíma-csúcstalálkozóján Fotó: HUANG JINGWEN/Xinhua via AFP

Hszi bejelentése azért volt jelentős, mert a világ legnagyobb kibocsátója eddig mindig csak az üvegházhatásúgáz-kibocsátásának növekedését korlátozta. A kibocsátás csökkentését sosem ígérte meg.

Bár név szerint nem említette, a kínai elnök az Egyesült Államokra is utalt. Azt mondta, hogy a világ fejlett országainak határozottabban kellene fellépniük a klímavédelem területén.

Üzenete nem volt véletlen. Donald Trump amerikai elnök ugyanis az ENSZ közgyűlésén tartott keddi beszédében keményen kikelt a klímavédelem ellen. Az amerikai elnök azt is elrendelte, hogy az Egyesült Államok másodszor is kilépjen a Párizsi Megállapodásból, ami a nemzeti klímavédelmi tervek koordinálásával korlátozza a globális hőmérséklet emelkedését. (via Reuters)