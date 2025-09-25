Mostantól nem csak az tetoválhat Dél-Koreában, akinek orvosi végzettsége van

A dél-koreai parlament csütörtökön egyhangúlag elfogadta a tetoválóművészekről szóló törvényt, amely 33 év után véget vet annak a gyakorlatnak, hogy tetoválást csak orvosok végezhetnek. A jogszabály külön engedélyezési rendszert hoz létre a tetoválóművészek számára, és két év múlva lép hatályba.

A döntés mérföldkőnek számít, mivel Dél-Korea az egyetlen iparosodott ország, ahol a tetoválások készítését orvosi tevékenységnek minősítették. A szigorú korlátozás egy 1992-es legfelsőbb bírósági ítéletre vezethető vissza. Aki végzettség nélkül tetovált, akár öt év börtönbüntetést és több tízmillió vonos bírságot kaphatott. A gyakorlatban azonban a több tízezres szakma a szürkezónában működött, titkos műtermekben, bizonytalan jogi helyzetben.

Fotó: DANIEL BOCKWOLDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A jogszabályban a tetoválást és a féltartós sminket egységesen „tetoválási tevékenységként” határozzák meg, amelyet csak hivatalos engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyhez kötelező higiéniai és biztonsági képzés társul. Továbbra is tiltott marad a tetoválás kiskorúaknál szülői beleegyezés nélkül, valamint a tetoválások eltávolítása nem orvosok számára. (MTI)