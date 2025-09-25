Orbán Viktor: Aki közszereplőket alaptalanul vádol, annak felelnie kell a mondataiért

Orbán Viktor „mélyre süllyedtek” felütéssel, közös Facebook-posztban reagált a Szőlő utcai intézet ügyében kialakult botrányra és a Hadházy Ákos tüntetői, valamint egy katolikus pap között kialakult konfliktusra.

A miniszterelnök a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban azt írta, Magyarországon mindenki azt mond, amit akar, „de közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.”

A Szőlő utcai botrány Semjén Zsolt hétfői parlamenti felszólalása után dagadt óriásira. A miniszterelnök-helyettes élesen visszautasította azt a sejtetést, hogy intézetis fiúkkal lehetett szexuális kapcsolata. Az ügyről ebben a cikkben írtunk alaposan.

Fotó: Németh Dániel/444

Hadházyék keddi tüntetésével kapcsolatban pedig azt írta Orbán, Magyarországon tüntetni is lehet, „de egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta.”

Hadházyék azután különböztek össze a Belvárosi Ferences Templom papjával, hogy tüntetésük közben megszólalt a templom harangja. A harangszó miatt a tüntetők közül páran bementek a templomba, majd a 15 perces harangszó után a pap kijött a térre. A tüntetők ekkor különböztek össze vele, többen „szégyelld magad” kiáltásokkal üdvözölték.

Orbán egyébként már hétfőn, a parlament folyosóján is a falu bolondjának nevezte Hadházyt. A független parlamenti képviselő Hatvanpusztáról akarta kérdezni a miniszterelnököt, akit fideszes képviselők védtek a testükkel. Amikor Budai Gyulát már egyre látványosabban lepte el az ideg, Orbán arrébb húzta, és közölte, hogy „a falu bolondját sose bántják. A falu bolondjával nem is beszélünk”, majd azt kérdezgette a többiektől, hogy nincs-e bohócsipkájuk, hogy ráadják Hadházyra.