Öt nap múlva 2028-ig bezár a Gellért fürdő

Szeptember 30-án tart utoljára nyitva a Gellért fürdő, amely ezután csak 2028-ban nyit ki újra, erősítette meg a fürdő üzemeltetéséért felelős Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. csütörtöki sajtótájékoztatón a már korábban bejelentett információt.

Elhangzott, hogy a munkálatok 2026 őszén kezdődnek el, ekkora kell a fővárosnak és a kormánynak jóváhagynia a 20 milliárd forintos felújítást. Azért most zár be, mert a hotel felújítása már elkezdődött, és ez zavarja a fürdő üzemeltetését.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

A tervek szerint a 20 milliárdos beruházás nyolc év alatt térül meg, reggel 7 és este 8 közötti nyitva tartással, nyáron 1097, télen 650 főt befogadó kapacitással.

Mivel a fürdőbezárás miatt feltehetően sokan a Rudasba mennek, ezért október 1-jétől egységesen minden nap délelőtt 11 órától üzemzárásig koedukált rendszerben működik majd a fürdő, hétköznapokon viszont 6 óra és 11 óra között továbbra is megmarad a törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés. Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken a férfiaknak, kedden a nőknek lesz itt lehetőségük a fürdőzésre. (Telex)