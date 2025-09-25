Semjén feljelentése után vonultak ki a rendőrök Káncz Csaba lakására

A rendőrség szerdán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes feljelentése alapján, rágalmazás miatti magánvádas ügyben jelent meg Káncz Csaba lakásán és foglalta le a számítógépét, írja a kormányközeli Magyar Nemzet.

Az Igazságügyi Minisztérium háromoldalas vizsgálati jelentése szerint Káncz Csaba elemző szeptember 13-ai Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Többek között ez a híresztelés vezetett oda, hogy hétfőn a parlamentben a miniszterelnök-helyettesnek mentegetőznie kellett az ellenzéki képviselők gyanúsítgató kérdései után.

Káncz Csaba a Kétfarkú Kutya Párt rendezvényén (2023)
Fotó: Kétfarkú Kutya Párt/Youtube

A Fővárosi Főügyészség azt írta a kormánylapnak, hogy bár a magánvádas ügyekben a legtöbb esetben a sértett képviseli a vádat, de itt a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség átvette a vád képviseletét. Azt írták, hogy az ügyészség a vád képviseletét átvette, az eljárásra a magánvádas eljárás szabályait kell alkalmazni.

