Szijjártó beleszállt a horvátokba, miután azok cáfolták, hogy ne lennének képesek kielégíteni Magyarország kőolajigényét

Profitéhséggel vádolta meg Szijjártó Péter a horvátokat, miután a Janaf horvát cég szerdán azt állította, hogy nem miattuk sikerültek rosszul a tesztek, hanem a Mol miatt.

A Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, hogy kiderüljön, ki tudná-e váltani a Barátság kőolajvezetéket. A Mol azt közölte, hogy az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani. Ezt azonban a horvát Janaf cég cáfolta, azt állítva, hogy a MOL-csoport nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit az Adria kőolajvezeték tesztelése során. Visszautasították azt is, hogy a vezeték ne lenne képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát.

Ebbe a vitába érkezett meg Szijjártó Péter, aki szerint Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

Szijjártó Péter Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához” - mondta.

Szijjártó szerint a múlt héten zajlott teszt bebizonyította, hogy „az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani”.

Szerinte a magyar ellátást erre alapozni kockázatos és veszélyes lenne. Ezzel azonban még nincs vége, úgy folytatta: