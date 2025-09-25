Újabb beszélgetés mutatja Lavrov és Szijjártó bensőséges viszonyát

Idén is megvolt a szeptemberben szokásos találkozó az ENSZ közgyűlésen, New Yorkban Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezúttal is Vlagyimir Putyin portréja előtt.

Hogy milyen bensőséges hangulatú egy ilyen találkozó, arról az orosz külügyminisztérium videója ad támpontokat.

Szijjártó oroszul köszönti kollégáját, és váltanak is pár szót oroszul, mielőtt leülnek tárgyalni. Aztán belecsöppenünk egy beszélgetésbe, amibe ott csatlakozunk be, hogy Szijjártó megkérdezi:

„Szijjártó: Miért?

Lavrov: Nincs megállás. Nincs megállás. Egy dolog veled találkozni, de teljesen más valaki mással.

Szijjártó: Igen. Hát, tudod, jó ízlésed van.

Lavrov: Köszönöm.”

Lavrov és Szijjártó is sűrű programot bonyolít le ilyenkor az ENSZ-ben. Lavrov többi találkozójáról készült hasonló videók egyikéből sem jön le ilyen bensőséges viszony, általában arról érdeklődik az orosz külügyminiszter, hogy mikor érkezett New Yorkba a tárgyalópartnere.

Nem ez az első eset, hogy az orosz külügyminisztérium videójából derül ki, milyen hangulatban ül le egymással Lavrov és Szijjártó. A magyar külügyminiszter rendre pocskondiázza az EU-t ezeken a találkozókon, ezeket a jelenteket ebben a cikkben idéztük fel.

Szijjártó a mostani megbeszélés után azt nyilatkozta, hogy már maga sem emlékszik, hányadik alkalommal került erre sor, aztán az általánosságok szintjén foglalta össze, miről is volt szó. (Szokásos: legyen béke, Oroszország megbízható energetikai partnerünk). Az oroszok tájékoztatása hasonlóan informatív: gyakorlati kérdésekről volt szó széles skálán, különböző területeken.