Ukrán határőrség: Vége a Zapadnak, az oroszok távoztak Fehéroroszországból

Kivonultak az orosz csapatok Fehéroroszországból, miután végeztek a Zapad-2025 nevű közös hadgyakorlattal – közölte Andrij Demcsenko az ukrán határőrség szóvivője az Ukrajinszka Pravda szerint. „Összességében bár a fehérorosz-orosz gyakorlatok aktív szakasza véget ért, ez a front továbbra is biztonsági prioritás számunkra, és a Fehéroroszország területéről érkező fenyegetés nem csökkent” – közölte Demcsenko.

Vlagyimir Putyin a Zapadnik gyakorlaton Fotó: VALERY SHARIFULIN/AFP

Az oroszok távozása azért sem volt egyértelmű, mert a legutóbbi ilyen hadgyakorlat után a Belaruszba küldött orosz csapatok egy része nem ment vissza Oroszországba, hanem 2022. február 24-én innen is indultak meg Ukrajna ellen. A gyakorlat körüli kulcskérdésekről itt írtunk bővebben. Az utóbbi hetekben a régióban Lengyelország légterébe több orosz drón, Észtországéba orosz repülők, Dániáéba pedig azonosítatlan származású drónok repültek be.