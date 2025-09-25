Ukrán határőrség: Vége a Zapadnak, az oroszok távoztak Fehéroroszországból

Kivonultak az orosz csapatok Fehéroroszországból, miután végeztek a Zapad-2025 nevű közös hadgyakorlattal – közölte Andrij Demcsenko az ukrán határőrség szóvivője az Ukrajinszka Pravda szerint. „Összességében bár a fehérorosz-orosz gyakorlatok aktív szakasza véget ért, ez a front továbbra is biztonsági prioritás számunkra, és a Fehéroroszország területéről érkező fenyegetés nem csökkent” – közölte Demcsenko.
Az oroszok távozása azért sem volt egyértelmű, mert a legutóbbi ilyen hadgyakorlat után a Belaruszba küldött orosz csapatok egy része nem ment vissza Oroszországba, hanem 2022. február 24-én innen is indultak meg Ukrajna ellen. A gyakorlat körüli kulcskérdésekről itt írtunk bővebben. Az utóbbi hetekben a régióban Lengyelország légterébe több orosz drón, Észtországéba orosz repülők, Dániáéba pedig azonosítatlan származású drónok repültek be.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.
Az észtek az ENSZ Biztonsági Tanácsát is összehívták, mely rendkívüli ülésen tárgyalja a történteket.
Oroszország szerint köze nincs az esethez.