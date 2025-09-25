Zelenszkij azt ajánlotta a Kreml tisztviselőinek, hogy tartsák észben, hol a legközelebbi bunker

„Ha Oroszország nem fejezi be invázióját, a Kreml tisztviselőinek nem árt észben tartaniuk, hol van a legközelebbi óvóhely” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak. Az ukrán elnök azt mondta, ha az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát, akkor Moszkva ellen is bevetnék azokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LEONARDO MUNOZ/AFP

Zelenszkij elmondása szerint Trump támogatja Ukrajna csapásait, amik Oroszország energiaellátó infrastruktúráját és hadiüzemeit célozzák, megtorlásul az orosz támadásokért. Azt is elmondta, hogy kedden konkrét új fegyverrendszert kért Trumptól, ami arra kényszerítené Vlagyimir Putyint, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, de nem részletezte, miről van szó.

Ugyanakkor Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna nem tervez civileket bombázni, mert „mi nem terroristák vagyunk”. Azt is felvetette, hogy az olyan orosz hatalmi központok, mint a Kreml, Kijev számára legitim célpontokká válhatnak.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának helyettes elnöke már reagált is Zelenszkij megjegyzéseire a közösségi médiában. „A dilinyósnak azt kellene tudnia, hogy Oroszország olyan fegyvereket is bevethet, amelyek ellen a bunker sem véd” – írta, hozzátéve, ezt az amerikaiaknak szintén figyelembe kellene venniük. (Meduza)