A londoni bíróság ejtette a terrorvádat a Kneecap tagja ellen

A londoni Woolwich Crown Court pénteken ejtette a terrovádat az északír Kneecap egyik tagja, Liam Óg Ó hAnnaidh ellen, mivel hiba történt a vád megfogalmazásában. A 27 éves belfasti rappert azzal vádolták, hogy tavaly novemberben Észak-Londonban egy zászlót mutatott fel a betiltott Hezbollah terrorszervezet támogatására. A védői sikeresen érvelt amellett, hogy az ügyet ejteni kell, mivel a vádemelés módjában technikai hiba történt.

Liam Og O hAnnaidh (Mo Chara) a tárgyalás után Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI/Anadolu via AFP

A védők szerint az ügyészségnek nem volt meg a főügyész hozzájárulása az ügy megindításához, amikor a rendőrség május 21-én közölte az alperessel, hogy terrorizmus vádjával állítják bíróság elé. Elmondása szerint a hozzájárulás csak másnap született meg, vagyis a vádemelés kicsúszott abból a hat hónapos határidőből, amin belül büntetőeljárás indítható.

Paul Goldspring főbíró kimondta, hogy a Liam Óg Ó hAnnaidh elleni vádemelés „jogellenes” és „semmis”. Szerinte ezeket az eljárásokat nem a megfelelő formában indították meg. Az ügyészség közölte, hogy „alaposan megvizsgálja a bíróság döntését”, mivel a határozat ellen lehet fellebbezni.

A Kneecap támogatói a bíróság előtt palesztin és ír zászlót lengettek, mások „Free Mo Chara” feliratú táblákat tartottak magasba. Ó hAnnaidh, akit a bírósági dokumentumokban angolosított nevén Liam O’Hanna-ként említenek, azt mondta a támogatóinak: „Ez az egész folyamat soha nem rólam szólt. Soha nem volt szó a közbiztonság elleni fenyegetésről, soha nem volt szó terrorizmusról – ez csak egy szó, amit a kormányotok arra használ, hogy lejárassa azokat, akiket elnyom. Ez mindig Gázáról szólt, arról, hogy mi történik, ha fel mersz szólalni.” Szerinte ha ezen a bolygón bárki bűnös terrorizmusban, az a brit állam.

A Kneecap a nyár elején a kaliforniai Coachella fesztiválon azzal okozott botrányt, hogy fénybetűkkel olyan feliratokat jelenítettek meg a színpadig, mint például: „Fuck Israel, free Palestine”, „Izrael népirtást követ el a palesztin nép ellen” és „Az amerikai kormány felfegyverzi és finanszírozza Izraelt a háborús bűnök ellenére is.” Majd azt skandáltatták a közönséggel, hogy „Free, free Palestine”. Emiatt Sharon Osbourne egyenesen az észak-írországi rapperek vízumának visszavonását követelte

A raptrió tagjait júliusban 3 évre kitiltották Magyarországról, így nem tudtak fellépni a Szigeten. Erre a Kneecap azzal reagált, hogy semmilyen jogalapja nincs a döntésnek, mivel a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. Hozzátették: „Baszódjon meg Orbán Viktor!” Szeptemberben Kanadából is kitiltották őket arra hivatkozva, hogy „a zsidó közösséget közvetlenül célzó gyűlöletszimbólumokat mutattak be”, valamint hogy „terrorista szervezeteket, például a Hezbollahot és a Hamászt” támogatták. (Independent/Guardian)