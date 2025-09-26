A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint nem a kormány fizet, amikor Orbán külföldi focimeccsekre repül magángéppel

Az elmúlt években különbözőféleképpen magyarázták azt, hogy Orbán Viktor mikor miért repült magánrepülővel, és hogy ezt ő, a vendéglátója vagy az állam fizeti-e.

A miniszterelnök a legutóbbi, titkos dublini magánrepülőzéséről egy interjúban azt mondta: „Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt az MLSZ, azt hiszem, az MLSZ-nek. Így történik ezzel. Ez azért történik így, mert miután a parlament ezt végigvitatta, mint egy nagy ügyet, és határozatot hozott, hogy hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket, abból ez következik. Tehát azért van így, mert én betartom azt, amit egyébként a parlament döntött.”

Orbán Viktor magángéppel érkezik haza a magyar futballválogatott dublini mérkőzéséről 2025. szeptember 8-án. Fotó: Németh Dániel/444

Csakhogy, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetségnél arról érdeklődtünk, hogy 2010 óta hova és mennyiért biztosítottak magángépes utazást Orbánnak, azt válaszolták:

„Az Ön által megjelölt időszakban nem volt olyan, a Magyar Labdarúgó Szövetség által finanszírozott utazás, amilyenre az Ön kérdése irányult. Erre tekintettel az Ön által feltett kérdésekre vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség nem rendelkezik adatokkal.”

Minthogy az MLSZ nem tudott tájékoztatást adni, két hete az összes minisztériumnak közérdekű adatigénylést küldtünk arról, hogy „2010. június 1. és 2025. szeptember 10. között hány alkalommal, milyen külföldi sporteseményekre (indulási és érkezési település, ill. esemény megnevezése), mely cégeknek vagy magánszemélyeknek, alkalmanként mekkora összeget fizettek Orbán Viktor miniszterelnök repülőgépes hivatalos útjai után”.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kivételével mind azt írták, hogy nem minősülnek adatkezelőnek.

A KKM szervezeti és működési szabályzata egyébként ezt írja: „(a KKM) kapcsolatot tart a Köztársasági Elnöki Hivatallal, valamint a feladatkörrel rendelkező minisztériummal a köztársasági elnök és a miniszterelnök külföldi útjainak előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos információk fogadása és továbbítása céljából, az utazással kapcsolatosan felmerülő feladatokat az érintett szervezeti egységek és a külképviseletek számára továbbítja, valamint közreműködik a Magyarországra érkező állam- és kormányfők látogatásával kapcsolatos protokolláris teendők előkészítésében és lebonyolításában”.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda szmsz-e pedig azt írja, hogy a „Miniszterelnöki Külpolitikai Főosztály részt vesz a miniszterelnök utazásainak előkészítésében”, és a „Miniszterelnöki Külügyi Szervezési Főosztály részt vesz a miniszterelnöki utazásokon, azokat technikailag felügyeli”.

Azaz elvileg a KKM és a Kabinetiroda lehet az adatkezelő. A KKM azt írta, a jelentős terjedelmű adatra tekintettel 15 nappal kitolják a határidőt.

Csakhogy közben a Telex megírta, hogy Jakab Péternek az Orbán dublini utazásáról benyújtott írásbeli kérdésére Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta:

„Tájékoztatom, hogy Miniszterelnök Úr utazásaira minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Miniszterelnök Úr kiutazása az Írország-Magyarország mérkőzésre egyetlen forintjába sem került a magyar adófizetőknek.”

Tehát hacsak a KKM két hét múlva nem cáfol rá, és a Kabinetirodának lesz igaza, akkor Orbán Viktor megint hazudott.

Egyébként az államtitkár mostani válasza ellentmond annak is, amit korábban a Kormányzati Tájékoztatási Központ állított: