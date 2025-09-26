Az Egyesült Államok szankciókat vet ki Szerbia legnagyobb olajvállalatára, mivel az még mindig orosz tulajdonban van

Október elsejétől az Egyesült Államok szankciókat vet ki a szerb olajvállalatra a NIS-re, amely az ország egyetlen olajfinomítóját üzemelteti, közölte csütörtökön Aleksandar Vučić, aki épp New Yorkban tartózkodik.

„Mivel a bankok nem dolgozhatnak majd a NIS-szel, nehézségekbe ütközik majd a bérek és minden más kifizetése. De várjuk meg október 1-jét, talán csoda történik” – mondta a szerb elnök.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be a szankciók kivetését, ekkor 45 napot adtak arra, hogy megszüntessék az Orosz Gazprom Neft NIS-beli tulajdonjogát. Azóta az USA hatszor halasztotta el a szankciók életbe lépését, a legutóbbi határidőt augusztusban tolták el szeptember 26-ig.

A NIS-ben a Gazprom Neft 50 százalékos, a Gazprom pedig további 6,15 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a szerb kormánynak csak 29,8 százalékos tulajdona van a vállalatban. Februárban a Gazprom Neft úgy csökkentette részesedését a NIS-ben, hogy mintegy 5 százalékos részesedést adott át a Gazpromnak, így próbálva kivédeni a fenyegető szankciókat. A NIS a nyersolaj mintegy 80 százalékát szállítja Szerbiába, így Szerbia szinte teljes mértékben Oroszországtól függ. (Reuters)