Az elektromos autók iránti gyenge kereslet miatt visszafogja a németországi gyártását a Volkswagen

A Volkswagen a gyenge kereslet miatt csökkenti a termelést: Zwickauban és Drezdában október 6-tól egy hétig szünetel a gyártás. A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülése szerint Emdenben is zajlanak a tárgyalások a szünnapokról. Osnabrückben év végéig minden héten legalább egy szünnapot iktatnak be. Ezen felül októberben egy teljes hetes leállás is lesz. Az ok főként az elektromos autók gyenge kereslete, amiket Zwickauban és Emdenben gyártanak. Osnabrückben a gyártott kabriók gyenge eladásai okoznak gondot.

A wolfsburgi központi üzemben viszont továbbra is különműszakokat rendelnek el, mert nagy a kereslet az ott gyártott belső égésű Golf, Tiguan és Tayron modellek iránt. Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint míg Norvégiában magas az elektromos autók elterjedtsége, addig Európa más részein lassan halad az átállás. Főleg Dél-Európában, ahol kevés töltőinfrastruktúra áll rendelkezésre. Összességében az új autóeladásoknak mindössze 16 százalékát teszik ki az elektromos autók a szövetség adatai alapján. A hibridek aránya ezzel szemben 37 százalék.

A kínai márkák jelentős mértékben törnek előre az európai piacon: a BYD eladásai az idei év első nyolc hónapjában közel 250 százalékkal nőttek a 2024 azonos időszakához képest. A Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume múlt héten azt mondta, hogy a gyártók „óriási változásokkal” szembesülnek, miközben „egyértelmű visszaesés tapasztalható az akkumulátoros-elektromos autók iránti keresletben”. (Handelsblatt/Guardian)