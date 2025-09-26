Belarusz atomerőművet építene a megszállt ukrán területek áramellátására

Belarusz atomerőmű építését javasolja az ország keleti részén, ami árammal látná el Ukrajna orosz ellenőrzés alatt lévő területeit – közölte pénteken Alekszandr Lukasenka, az ország vezetője.

Lukasenka az ötletet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is közölte Moszkvában. „Ha döntés születik, azonnal megkezdjük egy új blokk vagy egy teljesen új erőmű építését, ha szükség van (áramra) Oroszország nyugati részén és a felszabadított régiókban” – mondta Lukasenko, az Moszkva szóhasználatával a megszállt ukrán területekre utalva.

Lukasenka és Putyin 2023 február 17-én Moszkvában Fotó: VLADIMIR ASTAPKOVICH/AFP

Putyinnak tetszett a felvetés. „A finanszírozás egyáltalán nem jelent problémát. Ha van fogyasztó, aki átveszi az áramot és megfizeti a szükséges díjakat, akkor ez egyáltalán nem gond” – mondta az orosz elnök.

Ezek alapján úgy tűnik, nem túl sikeres Donald Trump azon törekvése, hogy Belaruszt leválassza Oroszországról. (Reuters)