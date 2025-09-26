Brüsszel merész ötlettel kerülné meg Orbán vétóját

Orbán Viktor rendre akadályozza az EU azon tervét, hogy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyont lefoglaljon, és azt kölcsönadja Ukrajnának. Az Európai Bizottságnál most úgy gondolják, találtak egy olyan jogi kiskaput, amellyel Magyarországot kizárhatják a döntéshozatalból – írja a Politico.

Alapesetben egy ilyen döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kellene, Orbán tehát egyedül is vétózni tudna. A Bizottságnál most azt találták ki, hogy az Európai Tanács 2023. december 19-i nyilatkozatára hivatkozva foglalják le az orosz tartalékokat. Ebben a dokumentumban – melyet Orbán is jóváhagyott – a tagállami vezetők azt írják: „Oroszország eszközeit addig be kell fagyasztani, amíg Moszkva nem szünteti be Ukrajna elleni agresszióját, és nem téríti meg a háború okozta károkat.” Elfogadásakor ezt úgy volt értelmezték, hogy az eszközök – főként a belgiumi Euroclear banknál tartott vagyon – befagyasztva maradnak, Oroszország nem fér hozzájuk, a kamatokat pedig az ukrajnai háború támogatására lehet fordítani.

Orbán Viktor Brüsszelben 2022 május 30-án Fotó: BART MAAT/ANP via AFP

A Bizottság mostani érvelése szerint ez a nyilatkozat jogalapot adhat arra, hogy az eddig egyhangúlag hozott szankciós döntéseket minősített többséggel lehessen meghozni. Erre a megoldásra azonban a legtöbb tagállamnak rá kellene bólintania.

Probléma lehet Szlovákia ellenállása, hiszen Robert Fico kormányfő is barátságos Oroszországgal. De Belgiumnak is aggályai vannak, mert attól tartanak Moszkva rajtuk, és a vagyont kezelő Euroclear-en állna bosszút. Németország, Spanyolország, Lengyelország és a Baltikum országai egyértelműen a Bizottság tervének támogatói. Franciaország és Olaszország azonban eddig óvatosan áll a befagyasztott állami vagyon felhasználásának radikálisabb javaslataihoz.

Az EU vezetői a jövő héten Koppenhágában találkoznak, ahol a kölcsönről egyeztetnek. Hivatalos döntés azonban csak az október végi csúcstalálkozón születhet, miután a pénzügyminiszterek október 10-én megtárgyalják a javaslatot Luxemburgban.

Az orosz állami vagyon legnagyobbrészt az Euroclear-nél van befagyasztva 2022 februárja óta.