Donald Trump váratlanul ismét bevetette a vámfegyvert: 25-100%-os vámok jönnek október 1-jétől

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán.

Október 1-től 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket,

25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre,

50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra

és 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra.

A gyógyszerek esetében azonban kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötöttek.

Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban. A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, „hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”. (MTI)