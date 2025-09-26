Elkezdődött a hibrid háború Európában a dán kormányfő szerint

Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint miután több alkalommal is le kellett zárni az ország légterét az azonosítatlan drónok miatt, hibrid háború kezdődött Európában. A légtérsértések azt mutatják, hogy „egy Európa elleni hibrid háború kezdetén járunk” – mondta Frederiksen a közösségi médiában közzétett beszédében. „Azt hiszem, még többet fogunk látni ebből. Látjuk a mintázatot, és nem fest valami jól” – tette hozzá a Politico cikke szerint.

Mette Frederiksen egy szerdai eseményen Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP

Frederiksen szerint a dán hatóságok még nem azonosították, hogy ki áll a repülőterek és más kritikus infrastruktúrák elleni hibrid támadások mögött, de utalt arra, hogy a Kreml lehet a felelős.

„Kijelenthetjük, hogy elsősorban egyetlen ország jelent veszélyt Európa biztonságára – ez pedig Oroszország” – mondta.

Az elmúlt hetekben nemcsak Dánia légterét sértették meg, Észtországét és Lengyelországét is, utóbbiak sürgős tárgyalásokra hívták össze a NATO tagállamait, miután megvádolták Oroszországot az incidens miatt. Moszkva azonban tagadta felelősségét az észtországi légtér-sértés ügyében, a lengyelországi esetet pedig balesetnek nevezték.