Eltiltották a választási részvételtől az egyik oroszbarát pártot Moldovában

A Moldova választási bizottsága pénteken megtiltotta egy oroszbarát Moldova Szíve pártnak, hogy részt vegyen a hétvégi parlamenti választásokon. A Moldova Szíve egyike annak a négy politikai erőnek, amik az Oroszország-barát Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működnek. A Központi Választási Bizottság döntése a Chișinăui Fellebbviteli Bíróság előző napi határozatán alapult, ami 12 hónapra korlátozta a párt tevékenységét.

A Hazafias Választási Blokk akitivistája Chișinăuban Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az igazságügyi minisztérium azután kérte a felfüggesztést, hogy a hónap elején házkutatásokat tartottak a Moldova Szíve párt tagjainál, és szavazatvásárlás, illegális pártfinanszírozás és pénzmosás gyanúja merült fel. A párt által javasolt összes nevet törlik a BEP jelöltlistájáról, és 24 órát adott a blokknak, hogy módosítsa a listát, és teljesítse a választási törvény által előírt képviseleti küszöböket. A hétvégi választás eldöntheti, hogy egykori szovjet tagköztársaság folytatja-e nyugati irányú közeledését, vagy ismét Oroszország befolyása alá kerül. (Euronews)