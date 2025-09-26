Háborús haszonlesőnek nevezte Magyarországot a horvát miniszterelnök

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök és Ante Susnjar gazdasági miniszter is visszautasította pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, miszerint Horvátország kihasználja a válságos helyzetet és háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, valamint hogy nem tud elegendő kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához. Susnjar újságíróknak elmondta, hogy Horvátország és a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat garantálja, hogy képesek minden szükséges kőolajmennyiséget leszállítani.

Plenkovic azt mondta: „Most szélesebb nemzetközi nyomás nehezedik rájuk, hogy hagyjanak fel az orosz kőolajtermékek vásárlásával, Magyarország és Szlovákia pedig bizonyos kivételeket kért. Most világosan látható, hogy van számukra teljesen biztonságos alternatív útvonal.

Azt az állítást, hogy Horvátország háborús haszonleső, csak az mondhatja, aki rendkívül arcátlan, és félre akarja vezetni a nemzetközi hallgatóságot.

Először is, haszonlesőnek azt nevezhetjük, aki jelenleg olcsóbb orosz kőolajhoz és gázhoz jut. Ez nem Horvátország, amely 2022 óta egyáltalán nem használja ezeket. Én tehát azt mondhatom, hogy Magyarország az, amelyik olcsóbb energiahordozóhoz jut. A haszonleső Magyarország, nem Horvátország.”

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

„Szijjártó kolléga kijelentéseinek nincs alapjuk, nem felelnek meg a valóságnak, meghívom őt, hogy jöjjön el. Én leszek a házigazdája, hogy együtt tesztelhessük, mekkora mennyiséget tud a Janaf Magyarországra és Szlovákiába szállítani” - mondta a horvát gazdasági miniszter. A szállítási díjakról azt mondta: a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek.

Ennek értelmében, amikor a Janaf nagyobb mennyiséget szállít majd, az árak is alacsonyabbak lesznek. Jelenleg mintegy kétmillió tonna kőolajat juttatnak el feldolgozásra a százhalombattai finomítóba, amihez a pozsonyi finomító is tartozik. A két üzem éves összkapacitása körülbelül 13 millió tonna. „Mi garantáljuk, hogy 15 millió tonna kőolajat tudunk Magyarország és Szlovákia irányába szállítani” - jelentette ki. Egyben megállapította, hogy az orosz kőolajból „kizárólag a magyaroknak van haszna, kihasználva az Ukrajna elleni orosz agressziót, olcsóbban jutnak nyersolajhoz, majd azt feldolgozva hatalmas nyereségre tesznek szert."

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Horvátország saját kapacitásait tekintve regionális energiaközpont. (Index.hr/MTI)