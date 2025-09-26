Internetes fórumokon terjedő pletykák szerepelnek a Völner-ügy rejtélyes dokumentumán Semjénről

Internetes fórumokon terjedő pletykákat jegyzett le arra a lapra, ami több kormánytag mellett Semjén Zsoltról is kompromittáló információkat tartalmaz – állította Toroczkai László videójában Rehák Róbert. Ha fogalma sincs, mi ez a papír, vagy hogy ki az a Rehák Róbert, most végig vesszük a történetet.

Napok óta zajlik egy zavaros, számos félreértést, félinformációt, sőt, hamis információkat felvonultató közéleti botrány, amely a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjének ügyét vezető fideszes politikusokhoz próbálja kötni. Egy ilyen politikus személyesen is támadások középpontjába került, ő Semjén Zsolt.

Őt először Káncz Csaba nevezte meg, aki elemzőként futatt egy Facebook-oldalt. AZt írta, „értesülése szerint” az ügyben érintett két miniszter Semjén Zsolt és Rogán Antal, előbbihez a kisfiúkat, utóbbihoz a kislányokat szállították a javítóintézet igazgatójának közbenjárásával. Ezután Juhász Péter volt Együtt-es politikus, youtuber műsorában név nélkül megszólalt egy lelkész, aki arról beszélt, hogy 10 éve odament hozzá Ózdon „két srác”, akik azt állították, egy magas rangó politikus jár be az ő otthonukba, hogy ott a társaikkal létesítsen szexuális kapcsolatot, és ezt a politikust „Zsolt bácsinak” hívják. Ezután érünk el ahhoz a bizonyos laphoz.

Szerdán ugyanis Tordai Bence párbeszédes országgyűlési képviselő a Völner-Schadl-ügy nyomozati anyagaiból kiposztolta az egyik vádlott, S. Etelka ügyészségen tett vallomásának egy részletét és azt a képet, amin a harmadrendű vádlott, Rehák Róbert egy Semjént súlyosan kompromittáló videóról tett megjegyzést. Ez természetesen nem bizonyít semmit.

Meg is kérdeztük Tordait, hogy számára mitől volt annyira hiteles, hogy megossza, mire azt mondta, „ez egy bírósági eljárás hivatalos dokumentuma, a tanú eskü alatt vallotta, hogy ez történt, és nem cáfolták, hogy ez Rehák személyes, kézírásos feljegyzése.” Az is gyanús neki, hogy Rehák házi őrizetben van, ráadásul tudomása szerint a megyében szabadon mozoghat.

Ebben igaza volt Tordainak, hisz Toroczkaiék egy kávézó teraszán „csaptak le” a férfire, aki maga is elismeri, hogy ő írta ezeket a megjegyzéseket Semjénről (és a többi politikusról is).

Rehák azt állítja a lapról, hogy olyan információkat írt rá politikusokról, amelyeket különböző cikkekben és internetes fórumokon talált. Magyarul azt mondja, nincs valódi bizonyítéka arra, hogy igazak lennének.

Tordai Bence erre a Toroczkai-videóra is reagált. „A Fidesznek létkérdés volt, hogy ezt a szálat mielőbb elvarrják. És ki cáfolhatná meggyőzőbben a bizonyíték létét, mint maga Rehák Róbert? A kérdés már csak az volt, kinek a kamerájába nyilatkozza bele, hogy nincs itt semmi látnivaló, Semjén biztos nem lehetett Zsolti bácsi. Rogánék választása a nagyobb meggyőző erő érdekében egy sokak által ellenzékinek gondolt Fidesz-ügynökre, Toroczkai Lászlóra esett. A Mi Hazánk elnöke eddig is számos szolgálatot tett Orbánéknak, és most ismét készséggel és rekordsebességgel állt rendelkezésre” – írta.

Hogy mi a valódi információ és mi nem az a Szőlő utcai javítóintézet kapcsán, azt ebben a podcastban mondtuk el.