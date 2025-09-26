Ismét drónokkal támadták Oroszországot az ukránok

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán 55 ukrán drónt semmisítettek meg oroszországi régiók felett, írja a TASZSZ. A közlemény szerint 20 drónt lőttek le az Azovi-tenger vizein, 14-et a rosztovi terület és Krím felett, hármat a Krasznodar felett, és egyet a Kurszknál, Belgorodnál, Voronyezsnél és Tambovnál területek felett. A támadás során egy áruház homlokzata és több autó is megrongálódott.

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu via AFP

Ukrajna rendszeresen támad orosz területeket nagy hatótávolságú drónokkal, elsősorban orosz katonai illetve energetikai létesítmények a célpontok. Múlt héten például az ukrán drónok megsemmisítettek egy nagy olajfeldolgozót és egy olajfinomítót az oroszországi Baskíriában, ami 1400 kilométerre van az orosz-ukrán határtól. Az ilyen támadásokkal csökkenteni akarják Moszkva exportbevételét. Oroszország ezeket a támadásokat – amik miatt benzinhiány alakult ki - „terrorcselekménynek minősíti”.