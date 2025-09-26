Ismét gyorsul a népességfogyás: a júliusinál kevesebben születtek és többen haltak meg augusztusban

Az előzetes adatok szerint augusztusban 6360 gyermek született, míg 8908 fő halt meg, közölte pénteken a KSH. Júliushoz képest csökkent a születések, nőtt a halálozások száma, vagyis ismét nyílik szét az olló, és gyorsul a népességfogyás.

Tavaly augusztushoz képest viszont mindkét mutató csökkent, a születések száma 5,7 százalékkal, míg a halálozásoké 15 százalékkal. A sokkal kedvezőbb halálozási statisztika miatt a népességfogyás a tavaly augusztusi 3688-cal szemben csak 2548 fő volt.

Ez az augusztusi népességfogyási mutató sokkal jobb az idei hónapok átlagánál. Az első nyolc hónapban ugyanis összesen 34 903 fő volt a természetes fogyás – vagyis ennyivel többen haltak meg, mint ahányan születtek –, ami havi átlagban csaknem 4400 főt jelent. Az év elején számolt népességből kiindulva Magyarország lakosainak száma nagyjából 9,5 millióra csökkent a nyár végére.

A KSH jelentéséből az is kiderül, hogy folytatódott a házasságok számának csökkenése is. Augusztusban 6370 pár kötött házasságot, ami 5,1 százalékkal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az első nyolc hónapban 5,5 százalékkal csökkent a házasságkötések száma.