„Itt nem lesz hadigazdaság” – Orbán a debreceni BMW-gyár átadásán is felmondta az aktuális propagandát

Minden szép, minden jó, és minden így is marad – ez volt gyakorlatilag Orbán Viktor beszédének legfőbb üzenete Debrecenben a BMW-gyár átadásán. A gyár, ami az elektromos autógyártás új központja Magyarországon, egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat. Ebből azonban idővel 3000 munkahely lesz Orbán Viktor szavai szerint.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A magyar miniszterelnök ezúttal sem tudott elmenni az uniós vezetés kritikája mellett, az EU-ból Amerikába importált autókra kivetett 15 százalékos vámot hozta fel, és megjegyezte: ami autó az USA-ból jön, arra semmilyen vám nincsen. Így az új, Debrecenben készülő BMW-k is 15 százalékos hátrányból indulnak, de Orbánnak megvan erre is a megoldása: „ennyivel jobbnak kell lennünk”.

Majd egy már-már kampányszövegre emlékeztető felsorolással folytatta: itt nem bezárkózás van szerinte, hanem összekapcsolódás, nem fékezés, hanem gyorsítás, nem szabályozni, hanem rugalmasnak maradni, nem adót emelni, hanem csökkenteni. Orbán szerint „aki itt beruház, biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok”. Hozzátette, itt nincs ideológia, csak eredmény. Ők nem sarcolják, hanem díjazzák a munkát és a beruházást, és „legfontosabb, hogy a magyar út nem vezet háborúba, itt nem lesz hadigazdaság”. Ahogy nem fogják a magyarok pénzét sem mások háborújára költeni.

Az Orbán-kormány nagyon sokat remél a BMW-gyártól. Nagyjából még tavaly év végén azért volt a kormány annyira bizakodó az idei gazdasági növekedést illetően, mert majd a második félévben elinduló három nagyberuházás óriási löketet fog adni a magyar GDP-nek. Ám ahogy a korábbi években, úgy most is az történt, hogy az eredetileg remél 3,4 százalékos gazdasági növekedésből jó, ha 0,7 százalék összejön.