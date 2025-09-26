Kicsit több magyar nyaralt augusztusban itthon, de rövidebb ideig, mint tavaly

A KSH jelentése szerint a vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6 százalékkal bővült 2024 augusztusához képest. Ez a növekedés azonban sokkal inkább köszönhető a külföldi turistáknak, mint a magyaroknak, hiszen

míg szezonálisan kiigazítva a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt 2024 augusztusához képest,

addig a belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké viszont 2,6 százalékkal csökkent.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6 százalékkal). Budapesten 18 százalékkal nagyobb, a Balatonnál viszont 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Szegeden és térségében (19 százalékkal). Budapesten 8,5, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A turisztikai szálláshelyeken idén augusztus végéig 6,2 százalékkal több, összesen közel 13,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal volt több az év első nyolc hónapjában.