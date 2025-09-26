Kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere pénteken az X-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt.

Az ukrán miniszter azt is egyértelműsítette, hogy ez a válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot. Ő volt az, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.

Egyúttal megjegyezte azt is, hogy: „Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre”.

Robert Brovdi ukrán parancsnok kitiltása után szinte azonnal megüzente Szijjártó Péternek az ukrán külügyminiszter, hogy hasonló ellenintézkedést fognak ők is tenni. Robert Brovdiról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.