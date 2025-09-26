Kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere pénteken az X-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt.
Az ukrán miniszter azt is egyértelműsítette, hogy ez a válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot. Ő volt az, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.
Egyúttal megjegyezte azt is, hogy: „Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre”.
Robert Brovdi ukrán parancsnok kitiltása után szinte azonnal megüzente Szijjártó Péternek az ukrán külügyminiszter, hogy hasonló ellenintézkedést fognak ők is tenni. Robert Brovdiról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.
Bár nevet nem írtak, Orbán Balázs megerősítette a 444-nek: a kárpátaljai magyar származású Robert Brovdi az, akit kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt.
Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással?
„Péter, ha az orosz olajvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország meggyilkolt, ez erkölcsi hanyatlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll” - reagált az ukrán külügyminiszter.
Egykor óriás állami céget vezetett, műgyűjtőként nyilatkozott a tévében, milliárdos korrupcióval vádolta az ukrán sajtó, gránátvetővel lőttek be az anyja lakásába. Katona lett, felépítette az ukrán drónhaderőt, a Barátság vezeték támadása után kitiltotta őt a magyar kormány. A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi életútja.