Magyarország is csatlakozott az uniós drónfal-koalícióhoz

Magyarország részvételével tartottak videókonferenciát az EU keleti felén lévő országok védelmi miniszterei. Az országok megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják, és amit lehet, azt megtanulnak Ukrajnától – írja az Eurológus.

Az első hírek szerint ugyan a drónfalról szóló első egyeztetésekre nem hívták meg Magyarországot, de pénteken Bulgária, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia védelmi minisztereivel közösen egyeztettek az EU védelmi biztosának, Andrius Kubilius irányításával a keleti határ védelméről. A tárgyaláson jelen voltak a NATO képviselői, az EU külügyi főképviselője, a soros dán elnökség és Ukrajna védelmi minisztere, Denisz Szmihal.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

„Oroszország próbára teszi az EU-t és a NATO-t, és a válaszunknak határozottnak, egységesnek és azonnalinak kell lennie. A mai találkozón megállapodtunk abban, hogy a megbeszélésekről a konkrét cselekvésekre térünk át” – jelentette be a finn védelmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Andrius Kubilius. A biztos szerint a kormányok képviselői megegyeztek abban, hogy az EU keleti határainak védelmének középpontjában a drónfal fog állni, amelynek megtervezéséhez azonnal nekilátnak.

Kubilius szerint az EU és a NATO hatékony a vadászgépek és a rakéták felderítésében, de a drónok felderítésében, elfogásában komoly hiányosságok mutatkoznak, az ukránoknak viszont komoly tudásuk van ezen a téren, melyre az EU is támaszkodni fog.

A biztos azt mondta, hogy az EU fogja finanszírozni a programot, most futó és jövőbeli, célzott programokból. Ilyen a tagállamok által igényelhető, összesen 150 milliárd euró védelmi fejlesztési célú hitel, illetve az Európai Védelmi Ipari Program.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek délutáni közleménye szerint Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról tájékoztatta, hogy az ukrán–magyar határ mentén felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, amelyek Zelenszkij szerint „nagy valószínűséggel” magyarok voltak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a légtérsértő, magyar drónokról beszélő Zelenszkij „rémeket lát”.