Másodjára kellett lezárni a dán Aalborg repülőterét azonosítatlan drónok miatt

A dániai Aalborg repülőteret csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt zárták le feltételezett dróntevékenység miatt, közölte a rendőrség az X-en. Ez egymás után már a második éjszaka volt, amikor le kellett zárni a repülőteret, előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. A hét elején egy időre Koppenhága repülőterét is ugyanilyen okok miatt kellett lezárni.

Fotó: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk. Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén. A dán hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország állna a behatolás mögött. A koppenhágai orosz nagykövetség tagadta az „abszurd találgatásokat” az érintettségéről. Az esti lezárás után pénteken hajnali fél egykor nyitották újra a repülőteret.

A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét pedig orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre. (MTI, BBC)