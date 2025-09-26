Méltánytalan és elfogadhatatlan, hogy a Sorsok Háza egy sportegyesülethez kerül, írják holokauszt-túlélők

„Mi, a holokauszt túlélői, mindannyian jól tudjuk, hogy a józsefvárosi pályaudvar a vészkorszakban milyen rettenetes szörnyűségek színhelye volt, és ennek tudatában méltánytalannak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tervezett ingatlanátadást semmiféle társadalmi egyeztetés nem előzte meg, így sorstalan lesz a Sorsok Háza” – így kezdődik a Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete túlélő tagjainak levele.

A kormány szeptember közepén döntötte el, hogy az MTK kapja meg a Sorsok Házát, és a környező telkeket. Az elmúlt tíz évben többen is sikertelenül futottak neki, hogy létrehozzanak egy holokauszt múzeumot a Józsefvárosi pályaudvar területén lévő épületben. Most a sportegyesület közparkot, iskolát, MTK-múzeumot, valamint egy holokauszt emlékművet tervez a területre.

Ennek azonban nem örülnek a túlélők, mert a megkérdezésük nélkül születettek meg a döntések. „A holokauszt nem zsidó ügy, hanem össznemzeti tragédia, amelynek emlékezetét nemcsak a zsidóságnak, hanem az egész társadalomnak kell ápolnia és megőriznie. Mi még itt vagyunk és létünkkel is figyelmeztetünk arra, hogy mi történt. De mi lesz utánunk? Eddig azt gondoltuk, lesz olyan emlékhely, amely figyelmeztet, bemutatja a történteket, szembenézésre ad alkalmat a magyar társadalomnak, és ezáltal a mi szenvedésünk nem lesz értelmetlen és fölösleges.” Azt írják, érintettként és magyar állampolgárként is van joguk beleszólni a magyar társadalmat érintő döntésekbe.

„És joguk van megszólalni azoknak a magyar zsidó szervezeteknek is, amelyek egyelőre még hallgatnak a botrányos ingatlanátadás ügyében. De reménykedünk abban: a minket, holokauszt-túlélőket is képviselő szervezetek és intézmények – és nemcsak ők – nem veszik szó nélkül tudomásul a Sorsok Háza újbóli sorstalanságát” – teszik hozzá.