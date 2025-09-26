Nincs Covid-vakcina Magyarországon, majd csak novembertől lesz elérhető

Novembertől lesz elérhető Covid elleni vakcina – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Népszava érdeklődésére. Mint írták, a hivatal a WHO májusban kiadott vakcinaajánlásával összhangban elindította a Covid-19 elleni oltóanyag beszerzését, és annak elérhetőségéről majd „időben” tájékoztatnak.

A lapnak nyilatkozó háziorvos szerint ma már másfélszer többen fordulnak hozzá hetente felsőlégúti panaszokkal, közülük minden második esete Covid-fertőzés. Tünetei a felső légúti fertőzésekre emlékeztetnek: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban pedig láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés). A tisztiorvosi hivatal a megelőzés érdekében a higiénés szabályok betartását ajánlja addig is, amíg megérkezik az oltóanyag.

A háziorvos mellett az NNGYK is tapasztalja a covidos esetszámok növekedését.

Ugyanilyen helyzet alakult ki tavaly ősszel is, akkor augusztus végétől nem volt elérhető az oltóanyag, akkor az NNGYK azt mondta, majd csak november második felében tudja meg megmondani, mikor lesz.