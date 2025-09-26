Orbán a Szőlő utcai ügyről: „Súlyos jogkövetkezmények lesznek”

„Szegény Szőlő utcai lakosok, nem irigylem őket” – mondta szokásos pénteki rádiós műsora elején a miniszterelnök annak kapcsán, hogy az egész hetet meghatározta a javítóintézet korábbi vezetőjének ügye kapcsán egyelőre felderítetlen politikai szálak kérdése. Orbán Viktor megismételte, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője „nőket futtatott”, de ennek az ügynek semmi köze az intézményhez, az ott fogva tartott fiúkhoz. Álhír az – mondta –, hogy itt pedofil bűncselekmény történt volna és annak szálai elérnének a kormányhoz.

Párttársaihoz hasonlóan Orbán is arról beszélt, hogy bár a pedofil bűncselekmények a legsúlyosabb tettek közé tartoznak, a hamis pedofilvád hasonlóan súlyos. „Ebben az esetben a szóbeszéd nem egy bocsánatos bűn” – mondta.

„Ez esetben a kormány minden tagja ártatlan. Egyetlen miniszternek a becsületéhez sem fér kétség. Ilyen bűncselekményekkel nem lehet őket összefüggésbe hozni. Ha valaki mégis megteszi, vállalnia kell a következményeket. Súlyos jogkövetkezmények lesznek.”

Orbán beszélgetőpartnere mindennek kapcsán az agresszív politikai közbeszédről kérdezett. Ennek kapcsán Orbán azt mondta, „rendesen kell viselkedni”.

„A politikusoknak felelőssége van, hogy ezt az ideges, agresszív, erőszakos közeget (…) ne engedjék besurranni a közéleti vitákba.”

Innen magától kötött át oda Orbán, hogy szerdán terrorszervezetté nyilvánította a kormány az „Antifát”. Arról beszélt, hogy az „antifa” és az ahhoz kapcsolódó alszervezetek terrorszervezetek. Kiderült, hogy felállítanak egy listát, amelyek ezeket a szervezeteket listázzák.