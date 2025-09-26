Több száz magas rangú katonatisztet vezényelt Virginiába az amerikai védelmi miniszter egy rejtélyes találkozóra

A világ minden tájáról több száz amerikai tábornokot és admirálist hívott össze jövő hét keddre az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth, de a találkozó oka egyelőre nem világos, írja a CNN. A találkozót várhatóan a virginiai Quanticoban tartják – közölte a lappal több tisztviselő is –, hozzátéve, hogy senki sem tudja, miről szól a találkozó. Az egyik forrás szerint hallottak már elméleteket egy csoportos fizikai erőnléti tesztről, eligazításról, tisztek elbocsátásáról, de függetlenül az okoktól, ennyi magas rangú katonatiszt összehívása rendkívül szokatlan eseménynek számít.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Néhány tisztviselő ugyanakkor biztonsági aggályainak is hangot adott amiatt, hogy egyszerre ennyi magas rangú tiszt van egy helyen. Egy kongresszusi tisztviselő szerint hacsak Hegseth nem tervezi „egy új jelentős katonai hadjárat vagy a katonai parancsnoki struktúra teljes átalakításának” bejelentését, nem tud elképzelni erre jó okot.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője megerősítette, hogy Hegseth „a jövő hét elején fog beszélni magas rangú katonai vezetőivel”. A Pentagon nem válaszolt a találkozó céljával, illetve azzal kapcsolatos kérdésekre, hogy az utasítás a hadsereg összes tábornokára és zászlós tisztjére vonatkozik-e.

Csütörtök délután az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón Donald Trump elnök a találkozóval kapcsolatban azt mondta: „Nem jó, hogy az emberek a világ minden tájáról jönnek találkozni?”

Trump szerint a találkozó legalább részben a katonai felszerelések felülvizsgálatához fog kapcsolódni. „A világ legjobb felszerelésével rendelkezünk” – mondta. „Sok tábornok szeretne itt lenni. A legújabb fegyverekről fognak beszélni.”