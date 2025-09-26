Trump most épp elfogadja, hogy Magyarország továbbra is orosz olajat vesz

Törökország nem fog több orosz olajat vásárolni, mert vannak más opciói is, mondta csütörtökön Donald Trump. „Tudja, hogy kinek nincsenek? Magyarországnak. Magyarország ugyanis egy szárazfölddel körülvett ország, nincs egy szép óceánja, amin keresztül hajók érkezhetnek oda a világ minden tájáról”. Az amerikai elnök hozzátette, hogy Szlovákia is ebben a helyzetben van, és nem akarja, hogy bárki is Magyarországot vagy Szlovákiát hibáztassa az orosz importért.

Trump korábban arról beszélt, hogy a NATO-tagországoknak le kell állni az orosz olaj vásárlásával, és kedden még azt mondta, hogy ha megkéri Orbán Viktort, akkor Magyarország leállítaná az orosz energiaimportot.

Erre reagálva Orbán már másnap telefonon beszélt Trumppal, akit, úgy tűnik, sikerült meggyőznie arról, hogy Magyarország kényszerűségből vásárol orosz olajat. (via HVG)