Trump nem fogja engedni, hogy Izrael annektálja Ciszjordániát

Donald Trump azt mondta, nem fogja engedni, hogy Izrael annektálja a Ciszjordániát. Az elnök azután szólalt meg a kérdésben, hogy néhány izraeli radikális jobboldali politikus az elmúlt hetekben azt követelte, hogy Izrael állam terjeszthesse ki a szuverenitását a területre, ezzel ellehetetlenítve a palesztin állam megalakulását

„Nem engedem, hogy Izrael annektálja a Ciszjordániát. Nem, nem engedem. Ez nem fog megtörténni” – mondta Trump az Ovális Irodában az újságíróknak, hozzátéve, hogy „elég volt. Itt az ideje, hogy most megállítsuk”.

Palesztin nő az olajfáihoz vezető úton egy izraeli katonai ellenőrzőpontnál Ciszjordániában, 2021-ben Fotó: HAZEM BADER/AFP

Izraelben sok a találgatás arról, hogy Netanjahu hogyan fog válaszolni arra, hogy az Egyesült Királyság, Ausztrália, Franciaország, Kanada és Portugália a héten elismerte Palesztinát államként. Jeruzsálemben az illetékesek azt mondják, hogy Netanjahu bármilyen lépést is tesz, azt előzetesen egyezteti Trumppal. Lehetséges opcióként említik a teljes Ciszjordánia annektálását, kisebb részek, például a Jordánnal határos sáv annexióját vagy a brit, francia és más konzulátusok bezárását Kelet-Jeruzsálemben. Pár napja hosszan írtunk arról, miért csak üres gesztus a palesztin állam elismerése.

(Guardian)