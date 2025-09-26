Trump szentesítette a TikTok eladását egy új amerikai vegyesvállalatnak

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön aláírta azt a rendeletet, amely kimondja: a kínai tulajdonban lévő TikTok amerikai részlegének eladása amerikai és nemzetközi befektetők számára megfelel a 2024-ben elfogadott nemzetbiztonsági követelményeknek. A rendelet lényege, hogy az algoritmust amerikai biztonsági partnerek fogják újratanítani és felügyelni, így az új vegyesvállalat ellenőrzésével működik majd. A résztvevő befektetők között van Michael Dell, Rupert Murdoch, továbbá „négy-öt világszínvonalú befektető”. A platform üzemeltetésére így várhatóan hamarosan megalakuló új amerikai vállalatot mintegy 14 milliárd dollárra értékelik – közölte JD Vance alelnök. Ez jóval alacsonyabb összeg a korábbi elemzői becsléseknél.

Trump hangsúlyozta: „Amerikai irányítás alatt fog működni minden szinten.” És azt is mondta, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök jóváhagyta a terveket. A Reuters információi szerint az amerikai részleg 50 százalékát az Oracle és a Silver Lake veszi meg, míg 30 százalékot a ByteDance (az alapító kínai cég) jelenlegi befektetői birtokolhatnak majd, köztük a Susquehanna, a General Atlantic és a KKR. Republikánus képviselők hangsúlyozták, hogy az üzletet szigorúan ellenőrizni kell, hogy valóban leválassza a TikTokot a kínai befolyásról és megvédje az amerikai felhasználók adatait.

2024 áprilisában Joe Biden olyan törvényt írt alá, amely kilenc hónapot adott a ByteDance-nek arra, hogy eladja a platformot egy amerikai jóváhagyással rendelkező vevőnek, különben teljes kitiltással néz szembe – ezt a határidőt Donald Trump többször is meghosszabbította. Igaz, beiktatása előtt egy rövid időre ténylegesen letiltották az alkalmazást Amerikában, ám ezt Trump gyorsan feloldotta.

Az Egyesült Államokban a becslések szerint több mint 135 millió aktív felhasználója van a platformnak, beleértve a Fehér Házat is, amely augusztusban indította el saját hivatalos fiókját, annak ellenére, hogy a kormányzati eszközökön továbbra sem használható az alkalmazás a szövetségi törvények értelmében. Washington biztonsági aggályainak a lényege, hogy Peking manipulálhatja a platformot, hogy amerikaiak után kémkedjen vagy befolyásolja a közvéleményt.