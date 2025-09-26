Vádat emeltek az FBI korábbi igazgatója ellen

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen csütörtökön. Comeyt hamis tanúzással és egy kongresszusi vizsgálat akadályozásával vádolják. Ha elítélik, akár öt év börtönbüntetés is várhat rá. Az ügyészség szerint félrevezette a Kongresszust, amikor tagadta, hogy engedélyezte volna másoknak, hogy névtelen forrásként szivárogtassanak a médiának egy FBI-nyomozásról.

Ügyvédje, Patrick J. Fitzgerald közleményben erősítette meg: Comey teljes mértékben tagadja a vádakat, és a bíróságon kívánják tisztázni a volt igazgatót. Comey egy Instagramon közzétett videóban reagált: „Összetört a szívem az Igazságügyi Minisztérium miatt, de teljes a bizalmam a szövetségi igazságszolgáltatásban. Ártatlan vagyok, induljon a tárgyalás.”

Trump a hírt így kommentálta: „IGAZSÁG AMERIKÁBAN! Olyan rossz volt az országunknak, túl régóta.” Trump már 2015 óta hangoztatja, hogy politikai ellenfeleit börtönbe juttatná. Ez az első alkalom, hogy egy vádesküdtszék vádat emelt egyikük ellen. Az igazságügy más ellenfeleket is vizsgál, köztük Letitia James New York-i főügyészt és John Boltont, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóját.

Comey ügye ellentéteket szült az Igazságügyi Minisztériumban. Az ügyet kezelő virginiai szövetségi ügyész, Erik Siebert, a múlt héten lemondott, miután kétségeit fejezte ki a váddal kapcsolatban. A helyére kinevezett Lindsey Halligan – Trump korábbi védőügyvédje és Fehér Házi tanácsadója – szokatlan módon személyesen adta elő az esküdteknek a bizonyítékokat. Több ügyész magánbeszélgetése került napvilágra az ügyben, amelyben jelezték, hogy nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez.

Trump még első elnöksége idején, 2017-ben menesztette Comeyt, miután az FBI-igazgató nyilvánosan megerősítette, hogy vizsgálat folyik az elnök 2016-os kampányának orosz kapcsolatai miatt. A menesztés után Robert Mueller különleges ügyész vezette a vizsgálatot, amely számos orosz kapcsolatot feltárt, de nem talált elég bizonyítékot bűnszövetkezet igazolására. Trump az egész nyomozást „boszorkányüldözésnek” nevezte. Második elnöki ciklusa alatt a kormányzat igyekezett hitelteleníteni az amerikai titkosszolgálatok és bűnüldöző szervek következtetéseit az orosz befolyásról a 2016-os választásokban.

