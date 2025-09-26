Zelenszkij utasította a hadsereget, hogy megfelelően reagáljon, ha Magyarország felől drónokat észlel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a péntek esti üzenetében is megemlítette, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel:

„Készült egy jelentés a hadseregünktől, őszintén szólva nagyon szokatlan eseményekről az ukrán–magyar határ mentén. Erőink drónokat észleltek, mégpedig felderítő drónokat. Utasítottam a hadsereget, hogy végezzen teljes körű ellenőrzést, és ha ilyen drónok ismét megjelennek, megfelelően válaszoljanak államunk védelme érdekében. Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak mindenféle drón elleni védekezésben.”

A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Azt írták, hogy a magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

Valamint az ukrán féltől sem kaptak ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állnak velük. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az oldalán azt írta, hogy csütörtökön az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton az ukrán katonai attasé, Roman Khominich is jelen volt, és nem jelezte, hogy észlelt volna bármilyen dróntevékenységet.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát”. Erre Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en keményen visszaszólt Szijjártónak: „Kezdünk egyre több mindent látni, Péter, beleértve a kormányod képmutatását és erkölcsi leépülését, Ukrajna és Európa többi része elleni nyílt és fedett munkáját, valamint azt, hogy a Kreml lakájaként szolgáltok. Semmilyen támadásotok az elnökünk ellen nem fogja megváltoztatni azt, amit mi – és mindenki más – látunk.”

Az ukrán és a magyar vezetés között pénteken tovább romlott a viszony, mivel Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt. Az volt az ukrán vezetés válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt.