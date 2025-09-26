Zelenszkij: Valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek délutáni közleménye szerint Olekszandr Szirszkij főparancsnok arról tájékoztatta, hogy az ukrán–magyar határ mentén felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, amelyek Zelenszkij szerint „nagy valószínűséggel” magyarok voltak. Ennek időpontját nem árulta el.

„Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok Ukrajna határ menti ipari potenciálját mérhették fel. Utasítottam, hogy minden elérhető információt ellenőrizzenek, és sürgős jelentést készítsenek minden rögzített esetről” - írta az ukrán elnök az X-en.

Az ukrán külügyminiszter nem sokkal korábban jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt. Az volt az ukrán vezetés válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadás miatt.