A Magyar Honvédség saját ábrával bizonygatja, hogy nem repültek át magyar drónok az ukrán határon

Miután az ukrán vezérkar repülési útvonalakat bemutató térképeket tett közzé, amik szerint szeptember 26-án reggel Magyarország felől két drón repült be Ukrajna fölé, a Magyar Honvédség továbbra is visszautasítja azt az állítást, miszerint a drónjai megsértették volna Ukrajna légterét. A Honvédség szerint az ukrán vezérkar által közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság.

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be arról, hogy a hozzá érkező jelentések szerint nagy valószínűséggel magyar felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, és határ menti ipari potenciálját mérhették fel. A Honvédelmi Minisztérium szerint nem igaz, hogy katonai drón volt ukrán területen. Azt írták, hogy a magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

A honvédségi közlemény szerint 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken. Erre közzétettek egy ábrát, amin a Honvédség összevezette az általuk rögzített repülést és az ukránok ábráival:

Az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között (ez az ukrán vezérkar ábrája). A térségben a Tisza egyértelmű tájékozódási referencia a repülést vagy drónozást végző szakszemélyzet számára. A Honvédség szerint 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytattak ott a magyar szervek.

A második képen egy Ungvár közelében állítólag szintén szeptember 26-án végrehajtott repülés útvonal látható. A Honvédség szerint kizárt annak lehetősége, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről.

A Honvédség közleménye szerint Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.



Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Telexnek azt írta, nem érkezett bejelentés a légiközlekedési hatóságához polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen.