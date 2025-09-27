Az Egyesült Államok visszavonta a kolumbiai elnök vízumát

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma pénteken közölte, hogy visszavonja Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát.

A döntést az államtitkárság Petro „uszító megnyilvánulásaival” indokolta, amelyek egy New York-i, Palesztina-párti utcai tüntetésen történtek. Kolumbiai sajtóértesülések szerint Petro péntek este már úton volt New Yorkból Bogotába.

A hét elején Petro a BBC-nek adott interjúban a Trump-kormányzat Karib-tengeren végrehajtott légicsapásait, amelyek drogcsempész hajókat céloztak, „a zsarnokság megtestesülésének" nevezte.

Gustavo Petro kolumbiai elnök pénteken egy megafonon keresztül, spanyolul beszélt egy nagy tömeghez New Yorkban, és a beszédről készült videót megosztotta közösségi oldalán.

Tolmácsa közvetítette szavait, amelyekben arra szólította fel a „világ nemzeteit”, hogy küldjenek katonákat egy olyan hadseregbe, amely „nagyobb, mint az Egyesült Államoké”.

Gustavo Petro és Donald Trump Fotó: LUIS ACOSTA, JIM WATSON/AFP

„Ezért kérem innen, New Yorkból az amerikai hadsereg katonáit, hogy ne irányítsák puskájuk csövét az emberiségre” – mondta Petro. - „Ne engedelmeskedjetek Trump parancsának! Engedelmeskedjetek az emberiség parancsának!”

Erre reagálva a külügyminisztérium visszavonta Petro vízumát arra hivatkozva, hogy a kolumbiai elnök parancsmegtagadásra uszította az amerikai hadsereget.

Erre is érkezett válasz, méghozzá Kolumbia belügyminiszterétől, Armando Benedettitől péntek este az X-en: „inkább Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vízumát kellett volna visszavonni, nem Petroét”. A belügyminiszter szerint az a baja Trumpnak, hogy Petro a szemébe mondta az igazságot.

Petro, akinek országa a világ legnagyobb kokaintermelője, korábban azt mondta, gyanúja szerint a karibi amerikai légicsapásokban megölt személyek között lehettek kolumbiaiak is. Washington szerint a támadások a Venezuela partjai mentén zajló amerikai kábítószer-ellenes hadművelet része. Mindenestre nem segített a Petro és Trump közötti egyébként is feszült viszonyon. (BBC)