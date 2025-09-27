Azonosítatlan drónokat észleltek egy dán katonai támaszpont felett

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este, közölte a dán rendőrség szombaton.
Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet - közölték.
A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.
Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint miután több alkalommal is le kellett zárni az ország légterét az azonosítatlan drónok miatt, hibrid háború kezdődött Európában. A légtérsértések azt mutatják, hogy „egy Európa elleni hibrid háború kezdetén járunk” – mondta Frederiksen a közösségi médiában közzétett beszédében.
Az elmúlt hetekben nemcsak Dánia légterét sértették meg, Észtországét és Lengyelországét is, utóbbiak sürgős tárgyalásokra hívták össze a NATO tagállamait, miután megvádolták Oroszországot az incidens miatt. Moszkva azonban tagadta felelősségét az észtországi légtér-sértés ügyében, a lengyelországi esetet pedig balesetnek nevezték. (MTI)
A hét elején Koppenhága repülőterét is le kellett zárni az azonosítatlan dróntevékenység miatt.
Az észtek az ENSZ Biztonsági Tanácsát is összehívták, mely rendkívüli ülésen tárgyalja a történteket.
A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.