Azonosítatlan drónokat észleltek egy dán katonai támaszpont felett

külföld
Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este, közölte a dán rendőrség szombaton.

Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet - közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

A kép csak illusztráció.
Fotó: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP

Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint miután több alkalommal is le kellett zárni az ország légterét az azonosítatlan drónok miatt, hibrid háború kezdődött Európában. A légtérsértések azt mutatják, hogy „egy Európa elleni hibrid háború kezdetén járunk” – mondta Frederiksen a közösségi médiában közzétett beszédében.

Az elmúlt hetekben nemcsak Dánia légterét sértették meg, Észtországét és Lengyelországét is, utóbbiak sürgős tárgyalásokra hívták össze a NATO tagállamait, miután megvádolták Oroszországot az incidens miatt. Moszkva azonban tagadta felelősségét az észtországi légtér-sértés ügyében, a lengyelországi esetet pedig balesetnek nevezték. (MTI)

külföld katonai bázis dánia Karup légibázis mette frederiksen drón
